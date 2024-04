От геофизики до картографии. Ученые МГУ в павильоне «Роснефти» рассказали о современной геологии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Современный геолог – прежде всего ученый, и должен владеть высокими технологическими компетенциями, уметь программировать, работать с большими массивами информации и нейросетями, рассказали сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках Дней геологии в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия». Университет – ключевой вуз-партнер «Роснефти» и научная деятельность – одно из основных направлений сотрудничества.

Гости павильона узнали, как геологи проводят картографирование подводных ландшафтов, прогнозируют опасные геологические процессы, на чем базируются геофизические исследования, и какая техника помогает совершать новые открытия. Посетители экспозиции познакомились также с программой “Плавучего Университета”, созданной по инициативе геологического факультета МГУ и при поддержке ЮНЕСКО. Международные студенческие практики на научно-исследовательских морских судах успешно проводятся уже более 30 лет. За годы реализации программы десятки экспедиций были отправлены в Черное и Средиземное моря, Северную Атлантику и Арктический регион, где получены новые данные о морской геологии и биологии.

Дни геологии в павильоне «Роснефти» на ВДНХ продолжатся и в выходные. В кинозале будут транслироваться документальные фильмы о геологических исследованиях Компании. Посетители экспозиции смогут стать участниками экспедиций в северные моря, а также узнать, как люди открывали для себя нефть, и с чего начиналась российская нефтедобыча.

В День геолога – 7 апреля – в павильоне «Роснефти» выступят сотрудники Компании с научно-популярными лекциями. Посетителям помогут разобраться в геонавигации с нуля и расскажут, как стать нефтяным геологом.

Об основных мероприятиях и времени их проведения вы сможете узнать на сайте «НК «Роснефть» и официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона – по графику выставки.

Справка: «Роснефть» проводит геологоразведочные работы во всех регионах недропользования в Российской Федерации, включая Дальний Восток, Восточную и Западную Сибирь, Центральную Россию, Тимано-Печору и Юг России. Компания реализует масштабную программу по геологическому изучению недр на шельфе и ежегодно перевыполняет свои лицензионные обязательства. Высокая эффективность геологоразведочных работ позволила Компании совершить ряд самых заметных открытий последних лет. В их числе крупнейшие месторождения в мире: Западно-Иркинское нефтяное месторождение в Красноярском крае, газовые месторождения Жукова и Рокоссовского на шельфе Карского моря. Их общий потенциал оценивается в 4 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Кроме того, Компания открыла в 2021 году уникальное по величине запасов газоконденсатное месторождение им. Е. Зиничева в Красноярском крае, с извлекаемыми запасами газа 384 млрд куб., а также крупное Кэдэргинское месторождение газа в Якутии, с извлекаемыми запасами газа более 43 млрд куб. м. Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

5 апреля 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI