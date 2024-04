Одна победа хорошо, а две лучше!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Два хоровых коллектива СПбПУ признаны лучшими на третьем всероссийском открытом хоровом фестивале-конкурсе «Радуга». Политех не только первый в науке, но и в искусстве! Выступление в государственной академической капелле Санкт-Петербурга и гала-концерт в Мариинском театре — волнительные выдались деньки для поющих политехников.

Молодежный хор «Полигимния» под руководством Анны Подгорновой завоевал звание лауреата первой степени в категории «Любительские молодежные хоры». А Камерный хор СПбПУ под руководством Александры Макаровой получил самую высокую оценку жюри и стал абсолютным победителем. Причём единственным хором, набравшим максимальное количество баллов.

Студенты Политеха, занимающиеся в творческих коллективах университета, успевают хорошо учиться, побеждать в конкурсах и радовать публику большими концертными программами, которые теперь входят в репертуар Белого зала наравне с концертами известных музыкантов и артистов. 29 марта участники Камерного хора СПбПУ исполнили мессу Шуберта в сопровождении именитого органиста страны Даниэля Зарецкого и оркестра Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского Корсакова.

Вокальное мастерство участников хора под руководством Александры Макаровой удивило и слушателей, и профессионалов.

Прекрасно звучал хор студентов Политеха. Никто и не подумает, что это будущие инженеры, программисты… Все выверено, и это блестящая работа руководителя коллектива. Ребята большие молодцы! — отметил заслуженный артист России Даниэль Зарецкий.

На этом концертный сезон у ребят не заканчивается. 29 апреля Политех ждет в гости студентов МИФИ и Петрозаводского государственного университета на концерте в честь 10-летия Камерного хора СПбПУ.

15 апреля в Белом зале можно услышать песни Анны Герман в исполнении политехников из Вокальной студии «PolyVox» СПбПУ — лауреатов международного фестиваля песни Анны Герман в Варшаве. Самые душевные композиции прозвучат в сопровождении музыкантов Эстрадно-симфонического оркестра Политеха, чьи выступления всегда принимаются зрителями с особой любовью.

