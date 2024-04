«Наша программа — для тех, кто готов пройти все уровни предпринимательской зрелости в интенсивном режиме»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики" –

В Школе инноватики и предпринимательства Вышки в этом году запускается новая магистратура «Управление инновационным бизнесом», которая будет реализовываться полностью онлайн. Как возникла идея создать такую программу и в чем ее особенности, рассказал в интервью ее академический руководитель Андрей Цымбал. — Почему вы решили открыть такую магистерскую программу и чем она уникальна? — Школа инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ объединяет преподавателей-практиков, так или иначе работающих с инновациями на разных позициях в различных компаниях, в том числе в своем инновационном бизнесе. Некоторое время назад мы обратили внимание на то, что на рынке отсутствуют программы по масштабированию бизнеса. С одной стороны, существуют различные акселераторы для стартапов, начиная от небольших и заканчивая акселерационными программами при бизнес-инкубаторах вузов и корпоративными акселераторами. С другой стороны, мы обратили внимание на то, что на классических программах МBA рассказывают, как управлять уже существующим бизнесом, в редких случаях — инновационным. Мы же поставили перед собой задачу объединить эти два направления, построив между ними мостик. Так появилась уникальная новаторская программа «Управление инновационным бизнесом».

— На кого ориентирована программа? — У нас довольно широкая аудитория. Можно сказать, это каждый, кто интересуется инновациями. Это как начинающие, так и действующие технологические предприниматели, владельцы бизнеса, которым необходим свежий взгляд и систематизация знаний и опыта. Программа также актуальна для менеджеров и директоров по инновациям, строящих свою карьеру в найме. И для молодых специалистов, желающих работать в инновационной и технологической экосистеме, и для вчерашних бакалавров и специалистов, желающих развиваться в инновационной сфере, наша программа станет значимым заделом на будущее. Ядро аудитории мы видим в слушателях, которые твердо решили создавать, развивать свой инновационный бизнес и управлять им.

— Чем же инновационный бизнес отличается от обычного? — В основе инновационного бизнеса лежат инновации — выведенное на рынок новшество в виде товара или услуги, которое добавляет ценности для потребителя, а для компании генерирует дополнительную выгоду. Примером может служить умный гаджет для здоровья или изделия из новых материалов. Инновационный бизнес может также выступать проводником внедрения инновационных решений, например ПО с искусственным интеллектом. Обычный бизнес в целом понятен и более предсказуем. В инновационном бизнесе на первый план выходят повышенные риски, ведь нужно не только вывести товар или услугу на рынок, но и создать этот самый товар или услугу, а зачастую еще и создать под них рынок. Часто продукты, которые должны стать инновационными, просто остаются на стадии НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. — Ред.) или недоработанных идей и прототипов. Еще одним риском является вывод на рынок того, что не вызовет достаточного спроса у потребителя, несмотря на то что уникальность разработки может не вызывать сомнения. Как работать с этими рисками, также обучают на нашей программе «Управление инновационным бизнесом». — Обучение на программе ведется полностью онлайн. Не скажется ли это на качестве образования? — Зависимость качества обучения от формата — онлайн или офлайн — мы считаем в некотором смысле мифом. Я не буду отрицать, что офлайн-обучение в части восприятия для многих эффективнее удаленной учебы, однако и у онлайн-обучения есть свои бесспорные плюсы. Во-первых, не все могут себе позволить совмещать качественное образование с полной профессиональной или семейной занятостью. Во-вторых, не все могут позволить себе по тем же или иным причинам на два года бросить все в своем городе и приехать на учебу в Москву. Поэтому онлайн-формат, конечно же, плюс: он позволяет обучаться в одном из лучших вузов страны удаленно В-третьих, это возможность просматривать в записи занятия, которые могли быть пропущены по какой-либо причине, и ничего не потерять из того, что дает программа. В офлайн-режиме такой возможности нет. В-четвертых, со времен пандемии качество онлайн-образования шагнуло далеко вперед, стало конкурентоспособным по отношению к офлайну. Сейчас онлайн-процесс идет с использованием интерактивных досок, геймификации и других современных инструментов. Кроме того, в нашей школе отработаны собственные подходы к сопровождению распределенных бизнес-команд. Это только основные плюсы. Можно также добавить, что у нас на программе будет предусмотрен дискуссионный клуб — офлайн-встречи по желанию и возможности. Клуб будет собираться в стенах московского кампуса НИУ ВШЭ раз в месяц. Там слушатели могут пообщаться друг с другом вживую. На такие встречи мы планируем приглашать спикеров — предпринимателей, бизнесменов, экспертов рынка. — Существует мнение, что предпринимателем можно только родиться, а научиться этому невозможно. Что вы об этом думаете? — Есть предприниматели, которым прямо начертано судьбой заниматься именно созданием и развитием бизнеса. Мы все слышим истории, когда люди бросали университеты и делали бизнесы мирового масштаба. Однако, замечу, таких случаев все же подавляющее меньшинство. Большинство создает компании путем проб и ошибок. И часто все получается не с первого раза. Таким примером являюсь и я: несколько моих стартапов не взлетели, были потрачены время и деньги, прежде чем получилось. Кроме того, по статистике, успех к самостийным предпринимателям в среднем приходит в период от 40 до 50 лет. Наша программа «Управление инновационным бизнесом» — для тех, кто целеустремлен и готов пройти все уровни предпринимательской зрелости в интенсивном режиме, развиваться личностно и расти профессионально, сформировать целостную систему знаний, навыков и компетенций, приобрести бесценные связи с такими же целеустремленными профессионалами в инновациях и бизнесе по всему миру.

