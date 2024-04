Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичная компания, специализирующаяся на возведении и обслуживании объектов дорожной инфраструктуры, ускорила процесс прокладки теплосетей на одном из своих объектов на 30 процентов. Таких результатов удалось достичь благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда». Об этом рассказали в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.

Эксперты регионального центра компетенций Москвы помогли предприятию оптимизировать рабочие процессы на участке по устройству инженерной сети, соединяющие объекты инфраструктуры на строительной площадке. С помощью инструментов бережливого производства за шесть месяцев компании удалось снизить простои, связанные с подготовкой к прокладке теплосетей, улучшить процесс доставки и хранения стройматериалов, сократить затраты на складские операции за счет переоборудования хранилища.

В результате время, затрачиваемое на прокладку одного участка теплосетей, уменьшилось на 30 процентов и теперь занимает 32,5 часа вместо 46,5. Выработка выросла на 33 процента на сотрудника в час, а неиспользуемые запасы полностью ликвидировали. Потенциальный экономический эффект от участия в нацпроекте составит 4,7 миллиона рублей.

Компания продолжит работать над повышением эффективности производственных процессов самостоятельно. Для этого 26 сотрудников предприятия обучили методам бережливого производства, а также подготовили пять внутренних тренеров, которые будут передавать полученный опыт специалистам из других подразделений.

АО «СК “Мост”» более 30 лет строит и реконструирует крупнейшие транспортные объекты в разных регионах страны, в том числе автомобильные пункты пропуска через государственную границу России. Компания входит в состав холдинга «Бамтоннельстрой-Мост» — ведущего объединения в сфере инфраструктурного строительства, создавшее более трех тысяч объектов по всей России.

Национальный проект «Производительность труда» — мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024-го в нем смогут принять участие 419 предприятий.

С 2022 года реализацией проекта в столице занимается региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный Департаменту экономической политики и развития. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона (город Москва).

В рамках национального проекта «Производительность труда» в столице проводится конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2024». Подать заявку на участие в нем можно до 28 июня 2024 года.

Подробнее о нацпроекте «Производительность труда» и других национальных проектах, реализуемых в столице, рассказывается здесь.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI