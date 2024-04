Научный коллектив ГУУ выиграл крупный грант в сфере агропромышленных технологий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министерство науки и высшего образования России объявило итоги конкурсного отбора на предоставление грантов для проведения крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития в 2024-2026 годах. Всего к оценке было допущено 303 заявки, победителями отбора стали 50 научных организаций и вузов, среди которых и Государственный университет управления.

ГУУ победил с проектом «Обеспечение продовольственной безопасности страны на основе создания программно-аппаратных комплексов и интеллектуальных платформенных цифровых решений в сфере развития агропромышленных технологий полного жизненного цикла». Его цель – существенное повышение производительности и снижение трудоемкости аграрного производства всех видов и переделов за счет комплексной цифровизации, роботизации, интеллектуализации процессов на основе отечественных технологий.

Приоритетные задачи проекта:

увязка по ключевым параметрам разрабатываемых программных и аппаратных решений с приоритетным развитием инновационных аграрных технологий, биотехнологий;

обеспечение приоритетной программно-аппаратной поддержки агропромышленных технологий полного жизненного цикла.

Практическими результатами реализации проекта станут:

создание и практическое внедрение модели «Цифровых агрохозяйств», действующих в различных направлениях и подотраслях агропромышленного комплекса, внедрение в хозяйствах различных регионов РФ комплекса технологий, оборудования, программного обеспечения, не имеющих критических уязвимостей и зависимости от иностранных поставщиков аналогичных цифровых решений;

решение задач эффективной роботизации технологических операций, внутрихозяйственной логистики, сортировки и хранения, а также транспортной логистики на стадиях переработки и распределения сельскохозяйственной и пищевой продукции до конечного потребителя;

решение задач «замыкания циклов».

В рамках проекта будет сформирован консорциум университетов и научных организаций, в который войдут:

Государственный университет управления – головной исполнитель проекта и организатор консорциума, разработчик организационно-управленческих решений, цифровых платформ, программных и аппаратных средств, обеспечивающих разворачивание таких платформ, а также разработчик комплексных решений в сфере отраслевой и межотраслевой экономики;

Омский аграрный научный центр – соисполнитель проекта и участник консорциума, научный центр, располагающий заделами по направлениям растениеводства, геоинформационным технологиям в сельском хозяйстве, а также технологиям механизации;

Удмуртский государственный университет – соисполнитель проекта и участник консорциума, располагающий заделами по направлениям прикладной механики и робототехники, цифровизации, роботизации и автоматизации логистических и производственных процессов, цифровой микроэлектроники, а также биотехнологической переработки сельскохозяйственных и пищевых отходов с возвращением продуктов переработки в продуктивные производственные циклы сельского хозяйства и промышленности в качестве исходного сырья.

Предусматривается привлечение к реализации проекта партнеров из числа высокотехнологичных компаний в области робототехники, беспилотных систем, цифровых решений для сельского хозяйства – Cognitive Technologies, DigitalAgro, GeoScan и другие. В планах – выход на практическое применение результатов проекта крупными промышленными компаниями и агрохолдингами России («Степь», «РусАгро», «Черкизово» и другими компании сопоставимого масштаба).

Мультипликативные эффекты реализации проекта:

развитие российской робототехники;

повышение качества жизни на селе;

обеспечение продовольственной безопасности;

рост агроэкологического потенциала большей части территории России;

корректировка схем расселения (возобновление «хуторской» модели при обеспечении связности посредством «аэротакси» и малой авиации);

создание стимулов для программ развития семеноводства и предприятий, формирующих отечественное племенное стадо в животноводстве и птицеводстве.

Размер гранта – 100 млн рублей в год. Гранты предоставляются сроком на 3 года (2024-2026 гг.) с возможностью продления до 2 лет.

Конкурсный отбор проектов проводился по приоритетным направлениям научно-технологического развития, определенным Российской академией наук, в области медицины, биотехнологий, энергетики, новых материалов, информационных и телекоммуникационных технологий, включая разработки в области машинного обучения и искусственного интеллекта.

В ходе оценки заявок учитывались следующие критерии:

международно-признанная научная репутация участника конкурса, опыт и квалификация членов коллектива, материально-техническая база;

качество проекта и планируемых результатов выполнения проекта;

сотрудничество с ведущими зарубежными научными организациями и учеными в рамках выполнения проекта.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1902 крупные научные проекты направлены на проведение фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям научно-технологического развития для формирования научного задела устойчивого и долгосрочного развития Российской Федерации за счет эффективной реализации фундаментальных научных исследований.

