Научные достижения «Роснефти» и «Иннопрактики» отмечены наградами Минприроды России

Накануне Дня геолога сотрудники НК «Роснефть» и негосударственного института развития «Иннопрактика» получили почетные знаки и грамоты Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Награды вручил руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров, отметив заслуги специалистов компаний в реализации уникального научного проекта по исследованию континентального шельфа.

С 2020 года «Роснефть» ведет в высоких широтах малоглубинное стратиграфическое бурение с целью построения достоверной геологической модели труднодоступных регионов Восточной Арктики. За четыре полевых сезона охвачены все арктические моря России. В ходе работ, которые велись с борта российского научно-исследовательского судна «Бавенит», отобрано более 2 км керна. В ходе реализации проекта геологи «Роснефти» применили новые технологии бурения и геофизики. В частности, специалисты смогли внедрить инновационные оптоволоконные технологии, направленные на получение данных по термометрии и привязке скважин.

Добытые в экспедициях образцы пород исследуют сотрудники «Иннопрактики» на базе лабораторий геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Ученые ответят на вопросы о возрасте, составе, условиях формирования континентального шельфа, а также о его протяженности.

В 2024 году реализация проекта «Роснефти» и «Иннопрактики» будет продолжена.

5 апреля 2024 г.

