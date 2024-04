Научиться разбираться в птицах и посмотреть мультфильмы: программа парков Москвы на выходные

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Тренинги и мастер-классы для взрослых и детей проведут в парках, подведомственных столичному Департаменту культуры, в пятницу и ближайшие выходные. Все занятия бесплатные, по регистрации.

В музыкальном салоне Парка Горького 5 апреля в 17:00 проведут первое занятие кружка «Основы ветеринарии» из цикла «Тайная жизнь домашних животных». Слушатели узнают, как понимание зоопсихологии может пролить свет на странные привычки и поведение питомцев. Они выяснят, почему коты предпочитают картонные коробки, а собаки — утренние прогулки, а также какие глубинные инстинкты влияют на их поведение в вашем доме. Кроме того, ведущие расскажут, как взаимодействие человека с домашними животными влияет на обе стороны. Занятия будут проходить в течение трех дней: 5, 11 и 18 апреля. Они бесплатные, по предварительной регистрации.

7 апреля в 19:00 в парке «Северное Тушино» состоится мастер-класс «Брошь с сухоцветами». На занятии гости создадут уникальные украшения из эпоксидной смолы и засушенных цветов. Урок бесплатный, необходимо пройти регистрацию.

Попробовать свои силы при сдаче комплекса ГТО («Готов к труду и обороне») можно в парке «Сокольники». 6 апреля в 11:00 проведут соревнования по направлению «Многоборье ГТО». Это комплекс физических упражнений, спортивных дисциплин и нормативов для посетителей в возрасте от 15 лет и старше. Участники смогут не только размяться, но и подготовиться к сдаче нормативов ГТО. Вход свободный. Сбор посетителей в беговом клубе (Митьковский проезд, дом 11).

6 апреля в 11:00 в лектории зоны отдыха «Терлецкая дубрава» начнется занятие проекта для детей дошкольного возраста «По дороге со сказкой». Ведущая прочитает ребятам волшебную историю, а потом обсудит с ними персонажей и их поступки. Это поможет малышам сформировать нравственные ценности, представления о добре и зле, привить любовь к чтению. Вход свободный.

7 апреля в 11:00 здесь же проведут мастер-класс по живописи. Под руководством опытного педагога юные художники изучат способы изображения отражения в воде и выполнят творческие работы на заданную тему. Материалы для рисования участники занятия получат на месте. Вход свободный.

Увлекательный квест «Весна. Экофакт» начнется в парке Дружбы 6 апреля в 12:00. Участникам предстоит ответить на 18 вопросов, разыскивая спрятанные карточки среди деревьев. Место встречи — историческая часть парка, около памятника венгеро-советской дружбе. Игра бесплатная. Необходима регистрация.

Историческую экскурсию «Усадьба Нарышкиных в Кунцеве и ее окрестности» проведут 6 апреля с 13:00 в парке «Фили». Участники узнают об усадьбе, ее известных гостях и той эпохе, когда она была дворянским имением. Экскурсанты увидят двор XVIII века, прогуляются по живописным дорожкам обширного приусадебного парка, а также по берегу знаменитого Нарышкинского пруда. Сбор участников — на площадке перед усадьбой. Посещение бесплатное, по регистрации.

6 апреля в 14:00 в парке «Красная Пресня» гости смогут поучаствовать в мастер-классе «Шитье мягких игрушек». Занятие бесплатное, необходимо пройти предварительную регистрацию.

Мультпоказы ко Дню российской анимации «Чинк: хвостатый детектив» проведут в парке Дружбы 6 апреля с 17:00 в беседке около амфитеатра и в парке «Северное Тушино» 7 апреля в 16:00 в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец». Посетить их можно бесплатно, по регистрации.

Помимо этого, в парке «Фили» можно научиться разбираться в пернатых обитателях. Экологическую экскурсию «Знакомство с птицами парка “Фили”» проведут 7 апреля с 11:00. Гости узнают о пернатых и научатся определять песню конкретной птицы. Ограничение по возрасту 12+. Вход свободный.

В Лианозовском парке в зоне аттракционов жители и гости столицы до 30 апреля могут познакомиться с фотовыставкой «Праздники и значимые даты России в сюжетах Федоскино». Далеко не все знают, что фабрика Федоскино — одно из старейших сохранившихся производств в России и старейшая в Подмосковье. Она была открыта в 1795 году, еще во времена правления Екатерины II, но работает и развивается по сей день. Парк подготовил фотоисторию о старинном художественном промысле в подмосковном селе. Вход свободный.

Попробовать себя в качестве журналиста можно 7 апреля в 14:00 в парке «Ходынское поле». Занятие проведут в павильоне «Ходынская королева» в рамках работы медиашколы «Занимательная журналистика». Ребята в возрасте от 8 до 14 лет в игровой форме разовьют литературные и художественные способности, узнают много нового и интересного о парке, истории и экологии района, а также станут авторами своего журнала и ведущими видеосюжетов, блогерами или фоторепортерами, примут участие в творческих конкурсах. Также в 15:00 начнется бесплатный урок по журналистике для гостей от 14 лет. Записаться на занятие можно здесь.

