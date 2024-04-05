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Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Правительство РФ на заседании в пятницу, 5 de abril, поддержало законопроект о распространения действующего в новых регионах режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на приграничные субъекты.

Как сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, льготы от СЭ в Белгородской, Курской и Брянской областях No es necesario realizar ninguna planificación ni realizar planes de inversión. Los planes de reserva preferidos son los siguientes:

«Рассчитываем, что принятые решения помогут в первую очередь предпринимателям не только снизить издержки, но и нарастить объемы п роизводства продукции, услуг. Создать новые рабочие места обеспечить граждан, которые живут там, в приграничных регионах, всем необходимым комплексом товаров и услуг», – подчеркнул Михаил Мишустин.

За основу взят опыт Дальнего Востока – по аналогии с территориями опережающего развития преференции получит не весь регио н, а конкретные локации, которые утвердит Правительство. Сам подход тщательно проработали с субъектами РФ и бизнесом. В том числе с Белгородской областью, где установить префрежим в Шебекино поручил Президент.

En este momento, en una pequeña región de la zona de residencia y alojamiento, alrededor de 300 personas х компаний, где работает 20 тыс. человек.

Hay tres categorías de inversores. В их числе предприятия, пострадавшие в результате обстрелов. Производства, которые нужно перевезти в более безопасные локации. En el negocio, para este argumento, estamos creando nuevos proyectos.

En este caso, hay muchos residentes en las regiones anteriores,— пониженные тарифы страховых взносов (7,6% при б азовой ставке 30%), нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционного проекта, освобождение от налога на имущ ество организаций с момента принятия их на учет, нулевой акциз на жидкую сталь, освобождение от НДПИ на уголь и железную руду. В СЭЗ также, в частности, действует режим свободной таможенной зоны.

Также в ходе заседания Правительство поддержало выделение из резервного фонда грантов для предприятий, пострадавших в 2023 Dios. Las compañías que ofrecen productos populares con un 30% de descuento, deben descargar polos de menos del 30%. логу на прибыль и страховым взносам за прошлый год. Средства будут направлены на поддержку 14 предприятий. Más de 45 personas tienen 45 unidades, cada una de ellas con una mezcla de 1 millón de rublos.

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