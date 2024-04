«Музыка на вершине культуры»: ВДНХ открывает новый цикл лекций

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 7 апреля в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ начнется цикл лекций «Музыка на вершине культуры». Речь пойдет о наиболее заметных музыкальных явлениях рубежа XIX-XX веков, когда музыка стала значимой частью историко-культурного процесса.

Слушатели узнают о самых известных произведениях, созданных в период наивысшего расцвета музыкальной культуры Западной Европы и России. Лекции прочтет Даниил Топилин — доцент кафедры истории русской музыки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и кафедры истории музыки Российской академии музыки имени Гнесиных, музыковед, педагог, лектор, член Московского музыкального общества, кандидат искусствоведения. Участие во всех мероприятиях бесплатное, однако необходимо заранее зарегистрироваться.

Первая лекция «Петр Чайковский: “Пиковая дама”» состоится 7 апреля в 16:00. Ее посвятят одному из самых известных произведений русского композитора. Он существенно переработал пушкинский сюжет. В частности, тема любви в его произведении получила развитие, стала убедительной и правдивой. Слушатели познакомятся с историей создания оперы, узнают нюансы ее драматургии и попытаются увидеть скрытые смыслы, выходящие далеко за пределы жанра.

Цикл «Музыка на вершине культуры» будет продолжаться в течение года. В него войдут такие лекции, как «Бетховен: жизненный драматизм и абсолютное бытие», «Михаил Иванович Глинка. Русская классическая музыка: начало», «Густав Малер: звуки большого города», «Антон Брукнер: необарокко и вагнерианство», «Рихард Штраус: оперы “Саломея”, “Электра”», «Морис Равель: “Вальс”, “Болеро”», «Александр Глазунов: дух старой России», «Александр Скрябин: Прометей и прометеизм», «Николай Метнер: хранитель романтизма», «Сергей Рахманинов: симфонические танцы».

