Минэкономразвития: не менее 70% финансирования новых индивидуальных программ развития регионов пойдет на стимулирование экономики

Программы должны стать не просто механизмом адаптации и решения накопившихся проблем, а инструментом реализации стратегии развития каждого региона. Субъектам предстоит повысить качество формирования планов мероприятий: увязать их с мастер-планами, региональными стратегическими приоритетами, обновленными нацпроектами. И комбинировать механизм индивидуальных программ с другими инструментами господдержки. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе совещании Президента РФ с членами Правительства.



«Для эффективного контроля реализацию всех 10 программ предлагаем объединить в рамках одного нацпроекта. Также определить, что не менее 70% финансирования в каждом регионе пойдет на стимулирование экономики. При этом, при отборе проектов ориентироваться на возвратность средств. То есть приоритет отдавать проектам, которые принесут максимальный эффект для региональных бюджетов с точки зрения налогов», – отметил министр.



По его словам, при формировании перечня регионов руководствовались прежними 4 показателями – уровень безработицы, бедности, доходов и инвестиций, а также 2 новыми – налоговые и неналоговые доходы регионов и уровень расчетной бюджетной обеспеченности. Правительство поддержало озвученные подходы. Финансирование зарезервировано на 2025-2026 годы по 10 млрд ежегодно.



«В перечень включили только те регионы, где не реализуются другие адресные механизмы поддержки. Госпрограммы, как на Северном Кавказе, Дальнем Востоке, Крыму и Севастополе, а также программы социально-экономического развития, как, например, в Мордовии. С учетом того, что Адыгея и Карелия благодаря ИПР существенно улучшили свои социально-экономические показатели и вышли из десятки, на замену им предлагаем включить Республику Хакасию и Кировскую область», – подчеркнул министр.



На текущий момент в рамках реализации ИПР создано более 14 тысяч рабочих мест, это 83% от плана до конца года. План по инвестициям перевыполнен. Привлечено 104 млрд рублей – это на 16% больше, чем должно быть по итогам реализации индивидуальных программ.



«Это позволило субъектам развиваться темпами, выше среднероссийских по ключевым социально-экономическим показателям. В среднем по «десятке» среднедушевые доходы росли быстрее, чем в стране (7,6% против 6,5%. Лидеры: Тыва +23%, Адыгея +15%, Чувашия +14%). Быстрее снижался уровень бедности. Безработица сократилась в 2 раза быстрее, чем в среднем в России», – сообщил министр.



«Включение Чувашии в новый цикл поддержки индивидуальных программ развития наиболее отстающих регионов до 2030 года – это дополнительная возможность закрепить наметившийся тренд выхода республики на траекторию устойчивого роста. Рассчитываем обеспечить динамичное развитие хмелеводства, увеличение производства товарного хмеля в 12,5 раз, построить новые точки притяжения туристов на Волге – причальные стенки в городах Козловка и Мариинский Посад. Модернизируем инфраструктуру для создания новых производств, докапитализируем региональный Фонд развития промышленности для поддержки инфраструктурных проектов, инвестиционных площадок. Реализуем также проекты цифровой трансформации ключевых отраслей экономики – промышленность, сельское хозяйство и ветеринария, градостроительство, электроэнергетика и электроснабжение», – прокомментировал Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

