Марат Хуснуллин: На трассе М-3 «Украина» стартовала масштабная реконструкция

Федеральная трасса М-3 «Украина», Калужская область

В стране проводится системная работа по инфраструктурному развитию регионов, в том числе по улучшению их транспортной связанности. Так, предусмотрена масштабная реконструкция почти 60 км федеральной автодороги М-3 «Украина». На одном из участков, с 65-го по 86-й км, уже стартовали подготовительные работы, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Реконструкция трассы М-3 “Украина„ пройдёт с 65-го по 124-й км – от посёлка Киевского до Малоярославца, планируется расширение дороги, что увеличит её пропускную способность. Также проектом предусмотрено строительство 13 транспортных развязок, чтобы исключить пересечения с другими дорогами в одном уровне и обеспечить связанность территорий. После завершения работ Москву, Наро-Фоминск, Балабаново, Обнинск, Малоярославец соединит современная и безопасная магистраль. Автомобилисты смогут намного быстрее и комфортнее добираться из Калуги и Брянска до Москвы. К тому же улучшится транспортная доступность крупнейших индустриальных парков Калужской и Московской областей, что станет мощным импульсом для социально-экономического развития регионов», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что на участке трассы с 65-го по 86-й км от посёлка Киевского до границы с Калужской областью строители уже выполняют переустройство линий связи, водопроводов, электросетей, а также ведут земляные работы и готовят площадку под строительный городок.

По словам главы госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, для выполнения строительно-монтажных работ на участок М-3 «Украина» с 65-го по 86-й км перебазировали модульный асфальтобетонный завод, который ранее был задействован при строительстве трассы М-12 «Восток». «Кроме того, специалисты приступили к возведению искусственных сооружений. На сегодня уже забита пробная свая для строительства моста через реку Истью. Также для безопасности дорожного движения вместо наземных пешеходных переходов возведём 11 надземных», – сообщил Вячеслав Петушенко.

