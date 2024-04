Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Парк им. Фрунзе, Новороссийск, Краснодарский край Парк им. Фрунзе, Новороссийск, Краснодарский край Предыдущая новость Следующая новость Парк им. Фрунзе, Новороссийск, Краснодарский край

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 15 марта и продлится до 30 апреля включительно. За три недели в нём приняли участие 10,4 миллиона россиян. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В этом году на обсуждение вынесено 5,4 тыс. объектов из 1,5 тыс. муниципальных образований, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«По решению Президента федеральный проект “Формирование комфортной городской среды„ продлевается до 2030 года. К этому периоду мы должны улучшить качество городской среды в полтора раза, при этом необходимо опираться на мнение россиян. Для этого запустили всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, которое в этом году проходит уже в четвёртый раз. Отмечу, что из года в год интерес к нему повышается и количество участников увеличивается. Люди видят, что с учётом их пожеланий улучшаются скверы, парки, набережные, общественные, дворовые пространства и другие места притяжения. На сегодняшний день, с 15 марта, проголосовали 10,2 миллиона человек за важные и востребованные объекты. Голосование стало эффективным механизмом прямого влияния и участия граждан в изменении облика городов и других населённых пунктов, в которых они живут», – сказал Марат Хуснуллин.

Организаторами голосования выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с командами регионов всей страны.

«С каждым годом мы отмечаем всё больший интерес со стороны граждан к проектам благоустройства. В прошлом году за тот же период в голосовании приняли участие 7,2 миллиона россиян, что на 3 миллиона меньше показателя этого года. Люди видят, что их решения воплощаются в жизнь, города преображаются и меняются к лучшему, появляются новые, востребованные пространства. На данный момент самыми активными являются жители Ставропольского края, Томской области, республик Тыва и Башкортостан, Новгородской области, Чеченской Республики. Достичь таких высоких показателей было бы невозможно без помощи волонтёров, которые информируют жителей, отвечают на их вопросы и помогают голосовать. На сегодняшний день в команду волонтёров зарегистрировались 195 тысяч человек по всей стране, при этом их набор продолжается на протяжении всего периода голосования», – подчеркнул Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Для голосования в этом году представлены объекты благоустройства и конкретные дизайн-проекты для пространств, которые ранее были отобраны в регионах. Перечень объектов, выставленных на голосование, формируется муниципальными образованиями с учётом предложений жителей. Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет. Сегодня преобразились уже 4397 территорий из 6910 выбранных жителями по итогам предыдущих голосований. Всего в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» уже благоустроено более 65 тыс. объектов, а доля городов с благоприятной средой от общего количества с 25% в 2019 году выросла до 60% в 2024 году.

Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru впервые было запущено в 2021 году. На отбор было поставлено порядка 6 тыс. различных территорий. Участие в голосовании приняли 9,7 миллиона человек старше 14 лет по всей России. В 2022 году в голосовании приняли участие 10,7 миллиона человек, а в 2023 году – уже 14,2 миллиона человек.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI