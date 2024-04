Кафтаны, цилиндры, полифоны и советский телевизор: исследуем комплекс костюма и реквизита Киностудии имени М. Горького

Source: MIL-OSI Russian Language News

Фантазийные кафтаны персонажей сказок «Морозко» и «Финист — Ясный сокол», платье княжны Бэлы из фильма «Герой нашего времени», снятого по одноименному роману М.Ю. Лермонтова. Эти и другие вещи, знакомые многим по культовым картинам, хранятся в комплексе костюма и реквизита Киностудии имени М. Горького. Здесь находится огромная коллекция одежды, мебели, предметов быта разных веков, подходящая для съемок фильмов практически на любую тему: будь то история Древней Руси или зарисовки из жизни наших современников. Кроме того, большинство вещей из коллекции можно арендовать для частного мероприятия или корпоратива.

Корреспонденты mos.ru побывали в хранилищах киностудии и выяснили, как берегут старинные наряды, в чем ходил Петр I и зачем кочевники привязывали детей к люльке.

Антикварные тулупы, сюртуки и камзолы

Комплекс костюма и реквизита расположен на территории Киностудии имени М. Горького на улице Сергея Эйзенштейна. Внутри вдоль его стен стоят манекены в кружевных платьях, суконных офицерских кителях и боярских тулупах, расшитых серебром и соболиным мехом.

«Наш комплекс — один из старейших и крупнейших в стране, мы храним более 200 тысяч предметов одежды, быта, мебели. Также у нас самая большая коллекция антикварных образцов, среди которых костюмы XVIII и XIX веков», — говорит руководитель комплекса костюма и реквизита Киностудии имени М. Горького Наталия Левина.

Вещи разложены и развешены по огромным комнатам-складам. В первой — картонные коробки с дамскими кожаными сапогами на шнуровке, мужскими туфлями с пряжками и два яруса вешалок со старинными сюртуками, мундирами и мантиями.

Коллекцию собирали более 100 лет — со времен основания в 1915 году киноателье «Русь», предшественника Киностудии имени М. Горького. Работники предприятия выкупали на блошиных рынках то, что многим казалось устаревшим. Зачастую москвичи приносили в дар ненужные вещи, которые на самом деле были бесценными.

«Вот этот мужской камзол 1790 года когда-то был весь расшит стразами из стекла. До наших дней сохранилось только несколько», — Наталия Левина показывает нам пиджак из зеленого бархата с розовым кантом и филигранной вышивкой в виде ромашек.

Антикварные предметы одежды не участвуют в съемках, и их не дают в аренду. Вещи слишком хрупкие: могут порваться или рассыпаться при неосторожном прикосновении. Их нельзя подвергать химчистке. Хранить такой раритет нужно при особых условиях. Во всех складах киностудии температура не превышает 15 градусов тепла, зимой они не отапливаются. Там нет розеток: электромагнитное излучение ускоряет процесс разложения ткани. Воздух регулярно увлажняют. А раз в квартал приглашают службы, которые обрабатывают помещения от моли и жуков-кожеедов.

«Антикварные костюмы нужны в качестве образцов. В комплексе костюма и реквизита есть свой пошивочный цех, и, когда поступает заказ на платье XVIII или XIX столетия, мы достаем эти модели и кроим по ним. В те годы и ткани, и красители были другими, наличие таких образцов помогает нам подобрать похожий современный материал. Кроме того, сюда часто приходят студенты-дизайнеры и профессиональные художники, которым важно изучить старинную одежду для своих работ», — рассказывает руководитель комплекса.

Приготовились, камера, мотор: Главархив открыл онлайн-выставку к юбилею«Мосфильма»

Шуба Петра Первого и платье Варвары-красы

Костюмы, скроенные по образцу старинных, почти не отличить от оригинала. Многие из них мы видели на героях советского кино. Это, например, платье княжны Бэлы из одноименного фильма 1965 года по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», сделанное из парчи и шелка и расшитое золотыми нитями. Его копировали с национального черкесского костюма, а материал закупали на Кавказе. Другая модель — царская шуба из черного бархата, стилизованная под XVII век, художницы Элеоноры Маклаковой, которую она смастерила для фильма «Юность Петра», снятого в 1980-м.

Похожих костюмов целый склад. Сюда можно прийти, выбрать, примерить и арендовать. Тут и тулупы, и кафтаны, и крестьянские рубахи, и средневековые платья с рукавами-воланами, и одежда сказочных персонажей, в том числе из фильмов режиссера Александра Роу. Некоторые наряды из его кинолент «Королевство кривых зеркал», «Огонь, вода и… медные трубы», «Морозко», «Варвара-краса, длинная коса», «Финист — Ясный сокол» — бирюзовые, пурпурные, изумрудные — выставлены в рамках экспозиций будущего музея Киностудии имени М. Горького.

Мы переходим в другое хранилище, где на полках сложены дамские шляпки, украшенные соломенной вышивкой, капоры с ажурным кантом, строгие мужские цилиндры, узбекские тюбетейки и белая шелковая чалма, в которой снимался герой советского фильма «Волшебная лампа Аладдина» 1966 года.

«Чтобы наши мастера и художники получили более полное представление о моде прошлого, мы собрали библиотеку российских и французских журналов начала ХХ века. Рисунки и выкройки на их страницах уникальны, ничего подобного вы не найдете в интернете», — говорит руководитель комплекса костюма и реквизита.

Музей Киностудии имени Максима Горького в Москве начнет работу в полном объеме уже в этом году

Телевизор с линзой и люлька кочевников

Наталия Левина открывает стеклянную дверцу деревянной тумбочки с витыми ножками, внутри которой барабан с ручкой и огромный металлический диск с резьбой по краям. Вращаем ручку, диск медленно крутится, резьба цепляется за молоточки, и до нас доносится вальс. Это полифон — изобретение второй половины XIX столетия. В инструменте можно было менять пластинки и слушать разные мелодии.

«У нас в коллекции три полифона, которые доступны для аренды. Один из этих инструментов участвовал в фильме “Семнадцать мгновений весны”, съемки проходили в павильонах Киностудии имени М. Горького», — комментирует собеседница mos.ru.

В знаменитой картине снималась и мебель XIX века из хранилищ комплекса, предметы интерьера этой эпохи занимают целых три склада от пола до потолка. Отдельные диванчики, обитые полосатым атласом, и стулья с высокими резными спинками стоят вдоль стен коридора, ведущего к главному помещению комплекса — реквизитной.

Заходим в просторную комнату, сверху донизу уставленную стеллажами. Тут печатные машинки разных размеров, абажуры с бахромой, птичьи клетки, кожаные чемоданы, детская деревянная пирамидка, зонты, керосиновые лампы, балалайки и домбры, глиняные кувшины, плетеные корзины, «корочки» военных удостоверений, ватные Деды Морозы, букварь 1943 года и учебник химии 1935-го. Сохранился даже черно-белый телевизор конца 1940-х, а к нему — линза, стеклянный сосуд, который наполняли водой, благодаря чему экран казался больше.

«Есть у нас и кассовый аппарат начала ХХ века из Елисеевского гастронома. На нем до сих пор нажимаются кнопки, и цела бумага для печати чеков», — улыбается Наталия Левина. Она поворачивает ручку на аппарате, раздается короткий звон, и открывается ящичек с деньгами 100-летней давности.

Еще один редкий реквизит — деревянная люлька XIX столетия, расписанная красными и зелеными цветами, наподобие шкатулки с ручкой наверху и плоским узким дном. «В древности кочевые народы привязывали младенца к люльке и так держали до полугода, пока он не начинал ходить. Это делалось из соображения безопасности: можно было быстро схватить люльку и вскочить на коня. После того как ребенка отвязывали, колыбель очищали огнем. У нас бронируют ее для съемок фильмов о кочевниках», — рассказывает собеседница mos.ru.

От сундука к цифровому каталогу

Сейчас сотрудники комплекса костюма и реквизита проводят опись хранилища, выясняют, как и для чего использовались предметы быта, фотографируют. Это нужно для их размещения в электронном каталоге на Московской цифровой киноплатформе, новом сервисе, который заработал в пилотном режиме в сентябре 2023 года.

В каталоге уже можно найти некоторые образцы реквизита и костюмов, но, по словам Наталии Левиной, тем, кто собирается их арендовать, важно приехать лично: увидеть, потрогать, подержать в руках, а также узнать историю вещей.

Кстати, на Киностудии имени М. Горького со вторника по воскресенье проходит экскурсия для всех желающих «От Варвары-красы до Штирлица: история кинокостюма». Гиды рассказывают посетителям о том, как формировался один из старейших и богатейших костюмерных фондов России, где художники брали идеи для создания легендарных образов. Записываться на экскурсию нужно за неделю до предполагаемой даты.

С 2019 года комплекс костюма и реквизита прошел частичную модернизацию и ревизию. В нем сделали ремонт, распаковали ящики, отсортировали и разложили их содержимое, полностью пересмотрели систему хранения, оцифровали часть коллекции. В будущем комплекс получит новое современное здание.

Московскую цифровую киноплатформу посетили уже более 15 тысяч пользователейГрим, костюмы и декорации: москвичей приглашают на выставку о закадровой работе в кино

