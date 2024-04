Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начинает ежегодную масштабную подготовку объектов дорожной инфраструктуры к летнему сезону.

В общей сложности до конца апреля промоют около 56 тысяч светофоров и обновят краску на колонках и шкафах. Кроме того, приведут в порядок более четырех тысяч велопарковок и одну тысячу стел пешеходной навигации.

«По поручению Сергея Собянина мы готовим к лету дорожную инфраструктуру столицы — более 60 тысяч объектов, в том числе светофоры. Это важные элементы обеспечения безопасности движения, которые должны быть издалека видны и легко различимы. Поэтому мы следим за их состоянием и регулярно очищаем от грязи и пыли», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Чтобы не создавать помех движению, работы проводят в часы пониженного дорожного трафика и в выходные дни. Специалисты соблюдают все требования безопасности.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI