Заявление Исполнительного совета МВФ о процессе отбора директора-распорядителя

Source: IMF – News in Russian
4 апреля 2024 г.
Вашингтон, округ Колумбия. Координаторы Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) г‑н Афонсу С. Бевилаква и г-н Абдулла Ф. Бинзара выступили сегодня со следующим заявлением:
«Срок для выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя истек в среду, 3 апреля 2024 года. Был выдвинут один кандидат — нынешний директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Совет сейчас начнет работу в соответствии с процедурой, изложенной в решении от 13 марта 2024 года, и в том числе проведет встречи между кандидатом госпожой Георгиевой и исполнительными директорами. Совет ставит цель завершить процесс отбора как можно скорее, но не позднее конца апреля 2024 года».
Информационная справка по процессу отбора директора-распорядителя
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2022/MD-selection-process
Вопросы и ответы относительно отбора директора-распорядителя
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2022/MD-selection-process/qandas
Департамент коммуникаций МВФ
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