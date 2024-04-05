Заявление Исполнительного совета МВФ о процессе отбора директора-распорядителя

Source: IMF – News in Russian

4 апреля 2024 г.

Вашингтон, округ Колумбия. Координаторы Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) г‑н Афонсу С. Бевилаква и г-н Абдулла Ф. Бинзара выступили сегодня со следующим заявлением:

«Срок для выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя истек в среду, 3 апреля 2024 года. Был выдвинут один кандидат — нынешний директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Совет сейчас начнет работу в соответствии с процедурой, изложенной в решении от 13 марта 2024 года, и в том числе проведет встречи между кандидатом госпожой Георгиевой и исполнительными директорами. Совет ставит цель завершить процесс отбора как можно скорее, но не позднее конца апреля 2024 года».

Информационная справка по процессу отбора директора-распорядителя

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2022/MD-selection-process

Вопросы и ответы относительно отбора директора-распорядителя

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2022/MD-selection-process/qandas

Департамент коммуникаций МВФ

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