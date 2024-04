Дмитрий Чернышенко поручил разработать индекс обеспеченности регионов туристической инфраструктурой

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в Кузбасс совместно с главой региона Сергеем Цивилёвым проверил ход строительства крупных региональных инвестиционных проектов в сфере туризма.

«Как сказал на недавнем совещании Президент Владимир Путин, для всех регионов туризм открывает новые перспективы развития, служит точкой роста. Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, отдыхать стало модно в стране. Внутренний турпоток растёт, в прошлом году он превысил допандемийный уровень и достиг 78 млн турпоездок, что на 21% больше, чем в 2022 году. Нам, конечно, нужно как можно быстрее наращивать туристическую инфраструктуру, для того чтобы удовлетворять растущий спрос наших граждан», – отметил вице-премьер.

Он добавил, что Кузбасс активно участвует в реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Туристический поток превышает доковидные показатели, прогноз на 2024 год – 810 тысяч человек. На развитие туризма регион получил средства из федбюджета, которые идут в том числе на создание дорог, коммуникаций, туркластеров и маршрутов. Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития разработать индекс обеспеченности регионов туристической инфраструктурой по аналогии с тем, как это сделано в высшем образовании и спорте.

«В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил туристический потенциал Кузбасса. Спортивно-туристический комплекс “Шерегеш„ уже входит в число самых популярных горнолыжных курортов страны, в перспективе – признание на международном уровне. Для этого активно развиваем инфраструктуру, привлекаем инвесторов. Всё это стало возможно благодаря поддержке главы государства и Правительства. Кузбасс ценит внимание, которое уделяется нашему региону на федеральном уровне», – отметил Сергей Цивилёв.

Одним из ключевых пунктов рабочей программы стало посещение строящихся инфраструктурных объектов спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». План развития территории предусматривает строительство 37 апарт-комплексов на более чем 7,5 тыс. номеров, термальных бассейнов, магазинов, ресторанов и спа-центров с банными комплексами. Общий объём инвестиций – более 60 млрд рублей.

Члены делегации ознакомились с развитием обеспечивающей инфраструктуры и социально значимых объектов в Шерегеше. В 2023 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории открыли пожарно-спасательное депо, усилив тем самым меры безопасности. Кроме того, в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию автомобильную дорогу от трассы Чугунаш – Шерегеш до сектора Е, это обеспечит лучшую транспортную доступность курортных объектов.

«В одном из самых популярных горнолыжных курортов страны при поддержке Правительства и Минстроя России сегодня реализуются два больших инфраструктурных проекта: строительство и реконструкция объектов обеспечивающей инфраструктуры действующего спортивно-туристического комплекса “Шерегеш„ и новый комплексный туристический проект “Новый Шерегеш„. С каждым годом Кузбасс привлекает всё большее число туристов. В данный момент в регионе ведётся большой объём строительства сопутствующей инженерной и дорожной инфраструктуры, которая позволит обеспечить работу действующего и нового комплексов. Очень важно соблюдать сроки для скорейшего ввода объектов в эксплуатацию», – сказал заместитель Министра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев.

В числе объектов, которые посетила делегация, также горный микрорайон «Шория-Град». На его территории планируется возвести 19 жилых домов комфорт-класса на 1769 квартир. В них смогут проживать 3,2 тысячи человек. В микрорайоне появится вся необходимая социальная инфраструктура: детские сады, магазины, кафе, рестораны, участковая больница, отделения банков, почта, АЗС, остановки.

Кроме того, гости оценили качество и потенциал действующей туристической инфраструктуры спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». Делегации представили объекты с современными модульными средствами размещения.

«Развиваем инфраструктуру Шерегеша, в том числе благодаря национальному проекту “Туризм и индустрия гостеприимства„. Уже поддержано несколько гостиничных проектов по программе льготного кредитования. Только в рамках третьего этапа программы, который завершился в феврале, льготные кредиты получат инвесторы на реализацию пяти новых гостиничных проектов. Это почти 850 номеров. Среди них – масштабный гостиничный комплекс на 446 номеров, включающий апарт-отель, категории “три звезды„, а также отель “четыре звезды„ на 130 номеров со спа-зоной, рестораном, прокатом горнолыжного снаряжения», – подчеркнул заместитель Министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Дмитрию Чернышенко и Сергею Цивилёву рассказали о ходе реализации под эгидой «Туризм.РФ» проекта «Новый Шерегеш». Планируется, что новый горнолыжный комплекс Кузбасса появится в Таштагольском районе в ОЭЗ «Горная Шория». На территории объекта будут располагаться три гостиницы категорий «три звезды» и «четыре звезды» на 446 номеров, канатная дорога, рестораны с лаундж-зонами, спа- и фитнес-центры.

«“Новый Шерегеш„ позволит существенно расширить зону катания к западу от посёлка Шерегеш. Суммарная протяжённость трасс нового сектора по итогам реализации первой и второй очереди нашего проекта составит не менее 72 км трасс. На данном этапе вместе с инвестором мы готовимся к реализации первой очереди и переходу проекта в активную строительную фазу. Совместно с Минстроем и регионом ведём работу по обеспечению будущего курорта необходимой инженерной инфраструктурой, согласованный объём – почти на 8,5 млрд рублей. Задача к 2027 году – создать современную гостиничную инфраструктуру на 446 номеров, построить канатную дорогу и другие объекты благоустройства», – отметил Сергей Суханов, генеральный директор «Туризм.РФ».

Вице-премьер также провёл совещание по вопросам развития туризма и реализации в регионе мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Кроме того, в рамках отдельной встречи были затронуты вопросы импортозамещения и организации в России производства промышленных товаров для развития горнолыжных курортов.

«Сегодня мы осмотрели выставку отечественного туристического оборудования. И вместе с бизнесом обсудили вопросы импортозамещения и создания собственной продукции для горнолыжных курортов. Это поручение главы государства – обеспечить российским оборудованием туротрасль. Совместно с Минпромторгом и регионами будем данную задачу решать», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Замглавы Минпромторга России Альберт Каримов отметил, что отечественная промышленность комплексно работает над развитием производства техники, оборудования и товаров для горнолыжных курортов.

«Российские производители начиная с текущего года готовы полностью закрывать заявленную потребность по целому ряду позиций: бугельные и кресельные канатные дороги с фиксированным зажимом, снегоуплотнительные машины, снегоходы и снегоболотоходы, трубопроводы высокого давления. Активно развивается отечественное производство канатных дорог технологически более сложного сегмента – с отцепляемым зажимом. Полностью обеспечивать спрос наших горнолыжных курортов на такое высокотехнологичное оборудование мы сможем уже с 2026 года. При этом одним из ключевых механизмов, который позволит предприятиям организовать стабильные поставки необходимого оборудования заказчикам, может стать долгосрочная контрактация», – прокомментировал он.

