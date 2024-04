Дмитрий Чернышенко и Сергей Цивилёв обсудили создание межвузовского студенческого кампуса «Кузбасс»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Кемеровскую область с рабочей поездкой прибыл Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко

В Кемеровскую область с рабочей поездкой прибыл Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. Он провёл совещание с губернатором Сергеем Цивилёвым, ректорами вузов, руководителями научных организаций, индустриальными партнёрами и представителями студенческих объединений. Вице-премьер и представители региона обсудили научно-технологическое развитие региона и планы по строительству межвузовского кампуса «Кузбасс».

«Президент Владимир Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России и уделил значительное внимание вопросам научно-технологического развития в Послании Федеральному Собранию. Для реализации стратегии и поручений создан целый комплекс государственных мер, активным участником которых становится и Кемеровская область. В 79 регионах, включая Кузбасс, выбраны руководители научно-технологического развития, которые помогают определить роль регионов в достижении целей. Кемеровская область вошла в число 20 пилотных субъектов по разработке региональных государственных программ научно-технологического развития. Теперь важно увязать приоритеты региона со стратегией и отразить их в госпрограмме, которая будет представлена на защите в мае», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В числе государственных мер поддержки он также отметил запущенные по национальному проекту «Наука и университеты». Только в Кемеровской области по нацпроекту поддержано 6 молодёжных лабораторий, выделяются средства на развитие Кемеровского государственного университета по программе «Приоритет-2030», создан научно-образовательный центр мирового уровня «Кузбасс» (сейчас – «Кузбасс-Донбасс»).

Кроме того, Кемеровская область занимается подготовкой заявки на конкурс для строительства межвузовского кампуса «Кузбасс». Программа создания современных университетских кампусов мирового уровня была расширена по поручению Президента России. Всего планируется открыть не менее 40 студенческих городков. Конкурсный отбор третьей волны состоится в августе 2024 года. Губернатор Сергей Цивилёв рассказал, что межвузовский кампус «Кузбасс» будет располагаться на двух площадках: в Северо-Кузбасской агломерации в Кемерове и Южно-Кузбасской агломерации в Новокузнецке. Архитектурные решения представил народный архитектор России, почётный житель города Кемерово Олег Ражев. До официального старта строительства регион в августе примет участие в третьем конкурсе проектов.

«Строительство межвузовского кампуса “Кузбасс„ поддержал Президент России Владимир Путин. Он будет создан для нашей молодёжи и будущих поколений студентов. Этот год в Кузбассе мы объявили Годом молодёжи и студентов, и стройка у нас будет молодёжно-студенческая. Участие в ней примут “Российские студенческие отряды„, с ними подписано соглашение о сотрудничестве. Также ребята задействованы в создании проекта, потому что важно предусмотреть все их запросы», – отметил Сергей Цивилёв.

Вице-премьер и губернатор осмотрели место строительства будущего межвузовского кампуса. Помимо строительства и общих вопросов научно-технологического развития Кемеровской области, стороны обсудили концепции региональной программы научно-технологического развития Кузбасса, развитие инфраструктуры вузов, участие индустриальных партнёров в реализации научно-технологических проектов региона.

По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил актуализировать потребность региона в проведении капитального ремонта инфраструктуры вузов с учётом задач научно-технологического развития регионов и разработать план по созданию аккредитованной испытательной лаборатории по изделиям медицинского назначения.

