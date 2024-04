Дмитрий Вольвач: регионы России успешно справляются с выстраиванием партнёрских отношений с иностранными государствами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Важнейшей задачей российских регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, является диверсификация своих зарубежных экономических контактов и переориентация внешнеэкономической деятельности на сотрудничество с дружественными государствами.

Об этом заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач в ходе онлайн-выступления на окружном совещании в Архангельске по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах России, входящих в состав Северо-Западного федерального округа.

«Как показал прошедший год, регионы России успешно справляются с выстраиванием партнёрских отношений с иностранными государствами, принимают самое активное участие в межрегиональных форумах и конференциях, – отметил замминистра. – По итогам 2023 года доля дружественных стран во внешней торговле России составила более 75 %. В данный момент со стороны регионов СЗФО заключено и запущено в работу 96 соглашений в сфере международных и внешнеэкономических связей».

Особое внимание Дмитрий Вольвач обратил на последовательное расширение торгово-экономического сотрудничества России с партнерами из Содружества Независимых Государств и стран БРИКС.

«Доля стран СНГ в российском товарообороте выросла с 10,4% в 2019 году до 14,6% в 2023 году. Основными торговыми партнерами среди стран СНГ по итогам 2023 года стали Белоруссия, Казахстан и Узбекистан, – подчеркнул замминистра. – В прошлом году в рамках БРИКС наибольшую долю в товарообороте России заняли страны Азии – 69%».

В числе наиболее актуальных тенденций внешнеэкономических связей российских регионов Дмитрий Вольвач отметил взаимоотношения с Китайской Народной Республики.

«Китай – один из ключевых иностранных партнеров во внешнеэкономической деятельности России, – отметил он. – Отношения между Россией и Китаем основаны на прочной договорно-правовой базе, включающей более 100 соглашений в области сотрудничества с регионами и органами власти Китая, в том числе в стратегически важных секторах экономики».

Заместитель министра подчеркнул особую важность перехода к использованию национальных валют для расчетов по внешнеторговым контрактам в российско-китайских отношениях.

«Минэкономразвития России продолжит работу по координации внешнеэкономических связей российских регионов с акцентом на развитие приграничного сотрудничества и взаимодействия со странами СНГ, БРИКС, ЕАЭС, а также с партнерами, настроенными на выстраивание честного и взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной», – отметил Дмитрий Вольвач.

В заключении замминистра пригласил представителей регионов и деловых кругов принять участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО, IV Российско-Китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству и IV заседании Российско-Китайской постоянной рабочей группы по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества и особых экономических зон, которые пройдут в мае 2024 года.

В совещании также приняли участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, главный федеральный инспектор по Архангельской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Владимир Иевлев и другие представители российских регионов.

