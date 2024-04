Для жителей ЮВАО готово более 12 тысяч квартир по программе реновации — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) строят и проектируют 72 дома по программе реновации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Помимо этого, уже готово и передано под заселение свыше 12 тысяч квартир с улучшенной отделкой по стандартам реновации в 44 новостройках. Всего в ЮВАО переселят больше 164 тысяч москвичей из 818 домов», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Социальная инфраструктура в округе становится более доступной и комфортной. Например, в Печатниках идет подготовка к возведению культурно-спортивного центра на тысячу посетителей.

В районах Выхино-Жулебино, Нижегородский и Люблино построят три детских сада — на 175, 300 и 225 мест соответственно. В Южнопортовом появится образовательный комплекс с блоком начальных классов для 400 учеников и детским садом для 150 малышей. В Рязанском районе построят школу на 1250 мест с большим физкультурным комплексом.

В районе Некрасовка возводят детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в день. Сейчас для нее подбирают оборудование. А в Лефортове построят детскую поликлинику.

