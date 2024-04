Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Прошли соревнования по дзюдо в зачет 47-й Универсиады среди студентов высших учебных заведений Новосибирской области. Наша команда подтвердила свое мастерство и во второй раз поднялась на высшую ступень пьедестала! Впервые победа сборной НГУ была в 2022 году, а в прошлом году – призовое третье место.

В турнире участвовало 13 вузов, спортсмены боролись в 14 весовых категориях – по 7 среди девушек и среди юношей.

В личном зачете у девушек 5 медалей:

1 место — Карина Капустьян (ФЕН)

2 место — Софья Лисица и Кристина Иванова (ГИ),

3 место — Софья Балашова (ФИТ) и Евгения Малаховская (ФЕН)

Юноши отстали от девушек всего на одну медаль:

1 место — Владимир Ткачев (ММФ)

3 место — Леонид Гробивкин (ГИ), Артем Чувашов и Алексей Селезнев (ФИТ).

В команде также выступали:

Иван Перфильев (ЭФ),

Никита Бирючков (ГГФ),

Дмитрий Кушнарев (ФФ),

Илья Сорокин.

Поздравляем наших спортсменов и тренеров Анастасию Пьянкову и Сергея Цветкова с великолепной победой в Универсиаде и целой россыпью личных наград!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI