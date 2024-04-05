Дзюдоисты НГУ стали чемпионами Универсиады

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
Прошли соревнования по дзюдо в зачет 47-й Универсиады среди студентов высших учебных заведений Новосибирской области. Наша команда подтвердила свое мастерство и во второй раз поднялась на высшую ступень пьедестала! Впервые победа сборной НГУ была в 2022 году, а в прошлом году – призовое третье место.
В турнире участвовало 13 вузов, спортсмены боролись в 14 весовых категориях – по 7 среди девушек и среди юношей.
В личном зачете у девушек 5 медалей:
1 место — Карина Капустьян (ФЕН)
2 место — Софья Лисица и Кристина Иванова (ГИ),
3 место — Софья Балашова (ФИТ) и Евгения Малаховская (ФЕН)
Юноши отстали от девушек всего на одну медаль:
1 место — Владимир Ткачев (ММФ)
3 место — Леонид Гробивкин (ГИ), Артем Чувашов и Алексей Селезнев (ФИТ).
В команде также выступали:
Иван Перфильев (ЭФ),
Никита Бирючков (ГГФ),
Дмитрий Кушнарев (ФФ),
Илья Сорокин.
Поздравляем наших спортсменов и тренеров Анастасию Пьянкову и Сергея Цветкова с великолепной победой в Универсиаде и целой россыпью личных наград!
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