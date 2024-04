День «Центротеха»: студентов познакомили с карьерными возможностями в атомной отрасли

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Передовой инженерной школе «Цифровой инжиниринг» СПбПУ прошел день «Центротеха». В ПИШ СПбПУ приехали представители предприятий, входящих в госкорпорацию «Росатом»: АО «ТВЭЛ», ООО «Центротех-Инжиниринг» и АНО «Корпоративная академия Росатома». Мероприятие организовали как площадку для магистрантов ПИШ СПбПУ, которые обучаются по совместным программам с ГК «Росатом», а также студентов, планирующих связать карьеру с атомной отраслью. На встречу пригласили выпускников ПИШ СПбПУ, которые еще во время обучения трудоустроились в ООО «Центротех-Инжиниринг» и продолжили работать после получения диплома.

Первая часть программы прошла в формате открытой дискуссии с участием преподавателей и магистрантов Передовой инженерной школы СПбПУ. Индустриального партнера ПИШ СПбПУ — ГК «Росатом» — представляли руководитель по управлению персоналом АО «ТВЭЛ» Ирина Борушкова и руководитель направления по корпоративной культуре АО «ТВЭЛ» Елена Рыжкова. Обсуждение посвятили реализации образовательной программы «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство», которую запустили в 2021 году СПбПУ и АО «ТВЭЛ» и впоследствии адаптировали под формат ПИШ СПбПУ. Летом 2023 года первые выпускники получили дипломы магистров. Сейчас по программе обучаются еще две группы студентов. С сентября стартует новая совместная программа «Системный цифровой инжиниринг в атомном машиностроении», открыт набор на 10 бюджетных мест.

Нам как представителям компании-работодателя важно понять, как вам “живётся” уже в работе, узнать ваши мнения и предложения в части организации образовательного процесса. Я уверена, что у вас есть идеи, как улучшить нашу с вами работу по совместной магистерской программе и в части выполнения НИОКР, еще больше повысить эффективность взаимодействия Передовой инженерной школы Политеха и топливной компании “ТВЭЛ” как индустриального партнера , — обратилась к магистрантам Ирина Борушкова.

Магистранты ПИШ СПбПУ рассказали, как на практике реализуется образовательный процесс: как проходят лекции, семинары и встречи с наставниками со стороны ООО «Центротех-Инжиниринг». Отдельно обсудили темы магистерских диссертаций, которые подбираются в соответствии с актуальными задачами предприятия. Студенты, которые уже трудоустроены в компании, отметили, что такой формат позволяет приобрести реальный практический опыт, навыки работы в команде и погрузиться в специфику процедур и регламентов предприятия. Магистранты представили свои проекты, которые они выполняют совместно с инженерами ПИШ СПбПУ и наставниками от предприятия.

Студенты, преподаватели, инженеры ПИШ СПбПУ и представители «Росатома» обсудили наиболее частые сложности и способы их решения, а также согласовали приоритетные задачи на ближайшую перспективу.

Вторая часть дня «Центротеха» прошла уже в расширенном составе. В работе приняли участие не только действующие магистранты, а также ребята, которые пока учатся в бакалавриате, но в будущем планируют поступление на образовательные программы ПИШ СПбПУ и «Росатома».

С приветственным словом выступил заместитель руководителя ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Олег Рождественский. Он представил слушателям экосистему технологического развития СПбПУ, структурным элементом которой является Передовая инженерная школа «Цифровой инжиниринг». Олег Игоревич подчеркнул, что данная экосистема позволяет оперативно собирать эффективные проектные консорциумы для поиска прорывных инженерных решений, создавать передовые технологии и формировать на их основе образовательные программы, востребованные высокотехнологичной промышленностью.

Уже несколько лет совместно с ООО “Центротех-Инжиниринг” мы реализуем совместную магистерскую программу, направленную на подготовку системных инженеров для атомной отрасли. Она предусматривает участие магистрантов в выполнении настоящих высокотехнологичных проектов по заказам индустриального партнёра. Задумки, идеи, общий подход, заложенные в создание этой образовательной программы еще в 2020-2021 годах, во многом впоследствии составили основу федерального проекта по созданию Передовых инженерных школ , — отметил спикер.

Директор Института передовых производственных технологий ПИШ СПбПУ Валерий Левенцов отметил, что именно обучение на основе решения актуальных производственных задач под руководством наставников от предприятия позволяет подготовить конкурентоспособного специалиста с компетенциями мирового уровня.

«В любой образовательной программе, которую мы разрабатываем совместно с индустриальным партнером, мы отталкиваемся от тех фронтирных задач, которые сегодня востребованы промышленностью. Будучи магистрантами, вы будете совмещать обучение с работой на предприятии и заниматься не рутинными задачами, а интересными уникальными инженерными разработками, нацеленными на достижение импортозамещения, импортоопережения и технологического суверенитета нашей страны. Передовая инженерная школа Политеха даёт возможность с первого дня общаться с представителями индустриальных партнеров и учиться у лучших преподавателей в сфере инжиниринга», — сказал Валерий Александрович.

Подробнее о деятельности ООО «Центротех-Инжиниринг» и тех производственных задачах, в решение которых вовлекаются магистранты ПИШ СПбПУ, рассказал главный конструктор по цифровому моделированию ООО «Центротех-Инжиниринг» Алексей Глазунов. Он подчеркнул, что помимо основной деятельности по производству ядерного топлива, топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» активно развивает неядерные направления бизнеса, в том числе цифровые и аддитивные технологии. В связи с растущим спектром задач есть потребность в усилении компетенций в части разработки, цифрового проектирования и моделирования.

«Мы пошли по пути не переобучения, а именно формирования коллектива, который обучен нашим образовательным партнером, которому мы доверяем на основании уже нескольких реализованных проектов. И таким партнером для нас выступает Передовая инженерная школа СПбПУ. В этот коллектив должны входить молодые амбициозные специалисты, имеющие хорошую теоретическую подготовку, способные решать задачи моделированием взаимосвязанных физических процессов, — рассказал Алексей Игоревич. — Мы сейчас пробуем разные форматы взаимодействия с университетом, но цель одна — это максимальное погружение будущего специалиста в практическую деятельность, выбор темы магистерской диссертации по тематике предприятия, создание благоприятных условий. Например, работая над проектом, магистрант ПИШ получает и стипендию, и зарплату как сотрудник предприятия. И за два года такого взаимодействия становится хорошо понятно, насколько он заинтересован и дальше развиваться вместе с нами и становиться частью команды»

Далее выступили представители АО «ТВЭЛ» с обзором основных направлений деятельности предприятий топливной компании. Начальник отдела проектного обоснования ЯТ Евгений Косоуров рассказал о производстве ядерного топлива и внедрении современных технологических решений в этот процесс для достижения максимальной эффективности работы российских и зарубежных АЭС. Директор департамента стратегии и маркетинга АО «ТВЭЛ» Михаил Родин затронул тему развития новых бизнесов.

“Росатом” является глобальным технологическим лидером в ядерной энергетике и двигателем технологического суверенитета. Стоит задача — всё, что мы научились делать в ядерной области, трансформировать и перенести в области развития новых продуктов. Мы должны быть клиентоцентричны: сфокусированы на создании продуктов, функционал которых необходим нашим клиентам. И кроме того, должны быть лучшими в раскрытии кадрового потенциала. Собственно, поэтому мы здесь, в Передовой инженерной школе Политеха , — сказал Михаил Александрович.

Студентам рассказали о том, как проходят практики на предприятиях Росатома и стажировки на производственных площадках. Так, в 2023 году магистранты ПИШ СПбПУ посетили АО «Уральский электрохимический комбинат» и ООО «Научно-производственное объединение «Центротех». Оба предприятия входят в топливную компанию «ТВЭЛ». Отдельно обсуждались возможности карьерного роста на предприятиях «Росатома» и те возможности для обучения и развития, которые получают молодые инженеры.

Завершением дня «Центротеха» стала лекция руководителя сектора развития и разработки электротранспорта отдела передовых разработок в автомобилестроении ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Игоря Шандера. На примере сферы автомобилестроения он рассказал о том, какой путь проходит «цифровой инженер» от студента Политехнического университета до руководителя проектов, и с какими профессиональными вызовами приходится сталкиваться на пути построения карьеры.

