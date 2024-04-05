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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Рублево-Ар хангельской линии метро. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Тупики за будущей станцией “Бульвар Генерала Карбышева” нужны для разворота и отстоя поездов Рублево-Архангельской линии ме тро. Сейчас возводится монолитный конструктив — уже готово более трех тысяч кубических метров железобетонных конструкций», — объясни л он.

Строительство станционного комплекса «Бульвар Генерала Карбышева» ведется открытым способом в котловане в условиях плотной городско й застройки.

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Станция «Бульвар Генерала Карбышева» неглубокого заложения, островного типа. Она располагается в районе Хорошево-Мневники на улице Маршала Тухачевского (напротив бульвара Генерала Карбышева). Станция будет включать два подземных вестибюля с выходами к жилой и общественно-деловой застройке, а также к остановочным п унктам наземного пассажирского транспорта.

Будущая Рублево-Архангельская линия метро свяжет активно развивающуюся терritoрию в микрорайоне Рублево-Архангельское о станциями Большой кольцевой линии, пройдет под жилой и промышленной застройкой, парковыми зонами и водоемами северо-запада столиц ы. Для москвичей и гостей города станут доступны новые удобные быстрые маршруты.

Cerca de la estación “Бульвар Генерала Карбышева”, en la calle principal Рублево-Архангельской длиной 4,8 kilómetros de distancia ся работы на станциях «Звенигородская» y «Народное Ополчение».

Ранее Сергей Собянин заявил, что станция метро «Народное Ополчение» готова на треть. С ее открытием новые маршруты смогут выбирать 800 тысяч москвичей.

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

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