Дайджест #ГУУговорит: Россия попала в Топ-5 самых быстрорастущих экономик

Первая апрельская неделя без шуток прошла достаточно спокойно и запомнилась нам резкой переменой погоды, интересным разговором с режиссёром Юрием Быковым, подписанием соглашения с ФК «Спартак» и проведением Дня открытых дверей ГУУ на выставке «Россия». А эксперты нашего вуза, конечно же, неустанно комментировали различные новости. Экономика, туризм, сезонное повышение цен, деприватизация и профессии будущего – часть тем сегодняшнего дайджеста #ГУУговорит.

— Ректор ГУУ Владимир Строев рассказал о реализации в ГУУ стратегического проекта по цифровой трансформации производства. «Сегодня университет совместно с Ассоциацией «Цифровые инновации в машиностроении» занимается разработкой нормативно-технической документации – стандартов для цифровой промышленности. ГУУ стал мощным плацдармом для разработки и внедрения современных цифровых технологий управления производством с использованием искусственного интеллекта на всех уровнях управления предприятием», – сказал ректор.

— Советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев в «Специальном репортаже» на канале «Звезда» прокомментировал кризис в Верховной Раде Украины. «Депутаты готовы уходить куда угодно: на другое место работы, уходить по болезни, уходить просто в никуда. Никто не хочет нести ответственность. Все понимают преступный режим клики Зеленского, поэтому разбегаются, как мыши».

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков оценил масштабный туристический проект «Пять морей и озеро Байкал». «Статистика отечественных реализованных проектов с использованием механизмов ГЧП (частно-государственного партнёрства) в сфере туризма пока не включала столь масштабных проектов. Заявленные сроки окупаемости проектов — меньше десяти лет, норма внутренней доходности проекта — выше 15%. Такие условия делают проект весьма привлекательным для потенциальных инвесторов», — считает эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков прокомментировал сообщение о попадании России в пятёрку самых быстрорастущих экономик G20. «Мне кажется, что наша конкурентоспособность увеличивается, из-за того, что западные страны теряют эту конкурентоспособность. Они теряют ее из-за политики санкций», — сказал экономист.

— Кроме того, Максим Чирков объяснил сезонностью рост цен на овощи и стройматериалы с 1 апреля. «Подорожанием я бы это не стал называть, потому что цены считаются за год, особенно по таким чувствительным к сезонам к продуктам. Весной овощи всегда дорожают, а в конце лета — начала осени продукты растительного происхождения, которые выращиваются в России дешевеют», — отметил эксперт.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Анастасия Лобачёва назвала самые востребованные в ближайшие пять лет профессии. Среди новых профессий она перечислила следующие: инженер-биомедик, архитектор живых систем, урбанист-эколог, а также необычные специальности: молекулярный диетолог, специалист по имплантам мозга, проектировщик киберорганизмов, создатель органов и психолог для киборгов. С полной статьёй на эту тему можно ознакомиться также на канале ГУУ в «Дзен».

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина указала на начало периода деприватизации в России. «С одной стороны – бизнесмены, использовавшие коррупционные схемы при создании бизнеса и получении государственных контрактов, получают сигнал о том, что даже десятилетия, прошедшие с момента получения незаконных доходов, не служат препятствиям для надзорных органов. С другой, малый и средний бизнес, который без протекционизма не мог получить доступ на рынки, получает дополнительную возможность более честной и прозрачной конкурентной ситуации», – считает Галина Сорокина.

На ту же тему в аудиоформате высказался Максим Чирков.

— Также Галина Сорокина отметила важность развития новых регионов. «Несмотря на то, что инвестиции в развитие социальной инфраструктуры региона в XXI веке резко сократились, именно накопленный потенциал позволил регионам не только выжить, но и обеспечивать до 2014 года почти четверть ВВП Украины, — сказала экономист.

— Помимо этого Галина Сорокина рассказала о состоянии российского fashion-рынка. «Хотя азиатские бренды одежды и обуви мало известны, но, зачастую, производство одежды происходит там же, где и размещены производственные мощности известных западных брендов, которые уже больше 20 лет переводят своё массовое производство в страны третьего мира», – заметила эксперт. https://iarex.ru/news/127571.html

— Также советуем почитать мнение Галины Сорокиной о росте средней зарплаты на треть на нашем канале в «Дзен».

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» ИЭФ ГУУ Николай Кузнецов рассказал, что важно знать, отдавая деньги страховой компании. «Теперь страховщикам запрещено перекладывать на граждан санкционные риски. И это очень большой плюс. Это ещё один шаг для развития нашей финансовой сферы (пусть он и не нравится сегодня некоторым представителям страховщиков)», – отметил экономист.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов назвал вызовы, которые не позволят экономике Китая быстро расти. Это сложная ситуация на рынке недвижимости, снижение притока прямых иностранных инвестиций, слабое потребление и высокий внутренний долг.

— Помимо этого Евгений Смирнов оценил роль доллара в мировой валютной системе. «В периоды кризисов и других экономических потрясений капиталы развивающихся стран используют доллар в качестве «убежища» (так называемое «бегство к качеству», которое ярко наблюдалось в кризисы 2008 и 2020 годов), тогда как у этих стран нет альтернативы доллару», – напомнил эксперт.

— Ещё Евгений Смирнов заявил, что ЕС изменяет конфигурацию газового рынка. «При этом следует отметить, что ориентация ЕС на СПГ противоречит целям глобальной климатической повестки, и отодвигает на задний план задачи по декарбонизации экономики», – отметил экономист.

— Также Евгений Смирнов пишет о зерновых войнах в университетском канале в «Дзен».

— Заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов назвал причины снижения перевозок по железным дорогам РФ: «Во-первых, это связано с тем, что спрос на каменный уголь упал. Ещё одной из причин стали погодные климатические условия. И третьей причиной можно назвать нехватку локомотивного состава, что видно из данных экспертного сообщества».

— Член Общественного совета при МВД РФ, профессор ГУУ Владимир Волох оценил новый законопроект в сфере миграции. Он считает, что законопроект предполагает «оптимизацию», а не «ужесточение» миграционного законодательства. Например, цифровой профиль иностранца – это усовершенствование, а не ужесточение. Раньше иностранные работники учитывались «карандашом», а сейчас Россия применяет технологии, которые используются во всем мире, пояснил Владимир Волох.

— Также Владимир Волох обсудил слухи об оттоке мигрантов из России после теракта в Красногорске. «Террористы помимо того, чтобы внести раздор в наше общество, так же рассчитывали на то, что иностранные работники покинут территорию России, будет определенный недостаток трудовых ресурсов и это негативно скажется на экономике. Они не добьются своего замысла. Наоборот, народы России еще больше сплотились», – уверен профессор.

— Доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ, эксперт Госдумы и Центробанка РФ Константин Андрианов сдержано радуется заявлению о возможном снижении ключевой ставки во второй половине текущего 2024 года. «Да, в 2023 году российская экономика показала очень хороший рост — 3,6%, а в 2024 г. уже вышла на показатель выше 4%. Но это всё благодаря правительственным массивным денежным вливаниям. Но наши денежные резервы не безграничны, и эти вливания не могут быть постоянными», – напоминает экономист.

— Доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова назвала отличия при начислении пенсии ИП и самозанятым. «Индивидуальный предприниматель, в отличие от самозанятого, платит взносы в Пенсионный фонд РФ, но и для него купить дополнительные пенсионные баллы — привлекательное вложение средств», – указала экономист.

— Кроме того, Светлана Сазанова обсудила падение российского экспорта. В целом сокращение экспорта в торговом балансе говорит о том, что в современной российской экономике внутренний спрос становится драйвером развития. «И если рост мировой экономики и дальше будет замедляться, то значимость роста внутреннего спроса увеличится», — отмечает эксперт.

Всегда рады будем видеть вас в «Дзен». На этот раз там есть уникальная статья доцента кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Валерии Ивановой об отмене комиссии за банковские переводы между собственными счетами с 1 мая.

Уже 10 тысяч просмотров набралось у заметки доцента кафедры управления персоналом ГУУ Екатерины Каштановой о единых базовых ставках по окладам бюджетников. Посмотрите и вы.

На этом пока всё. Солнышко намекает нам, что пора готовиться к лету. И есть хороший повод начать делать это уже с завтрашнего дня – Международного дня спорта на благо развития и мира. Вылезаем из берлог на пробежки и в спортзалы – гоняем по организмам застоявшуюся кровь, повышаем иммунитет, дышим свежим воздухом, наслаждаемся активной жизнью на выходных.

