Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

5 апреля 2024 года в павильоне № 57 ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» при поддержке Российского общества «Знание» прошёл День открытых дверей Государственного университета управления.

Старт мероприятию дал ректор ГУУ Владимир Строев, который поприветствовал школьников, добравшихся до павильона знаний в неожиданно морозный день. Владимир Витальевич рассказал, что наш вуз готовит не только качественных специалистов, но и занимается воспитанием молодого поколения, которое скоро будет отвечать за построение будущего. «Мы заново возрождаем и продвигаем инженерно-управленческую науку – приоритетную область профессиональных знаний, одно из стратегических направлений развития российского высшего образования сегодня и на годы вперёд», – сказал ректор.

Директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Покровский в своей речи сделал акцент на том, что образование – это процесс воспитания и обучения. «Помимо отличных специалистов нам важно, чтобы вузы выпускали сознательных граждан. Для этого нужны широкие для внеучебной работы, которых в ГУУ очень много. Здесь есть высокий уровень образования и комфортная среда для увлечений», – заметил спикер и пожелал собравшимся вам продуктивно провести день.

Проректор ГУУ Дмитрий Брюханов рассказал школьникам об истории и современных возможностях Первого управленческого вуза страны. Это звание – не пустой звук, ведь именно в нашем университете в 1966 году открылась первая в стране кафедра научных основ управления. «Сегодня мы возвращаемся в область инженерно-управленческого образования, как мы это называем – готовим управленческий спецназ», – тонко подметил проректор. Далее Дмитрий Юрьевич справедливо заметил, что образование без науки не может в полной мере раскрыть возможности учащихся, и рассказал о том, что в ГУУ студенты с 1 курса могут заниматься в научных кружках. Упомянул он и об открытии у нас Передовой инженерной школы «РосГеоТех». Рассказал об активной внеучебной жизни, которая порой занимает немногим меньше времени, чем учебная. Сообщил о выгодах единого кампуса ГУУ и строительстве нового общежития. Также Дмитрий Брюханов заметил, что несмотря на сложную политическую ситуацию в мире, в ГУУ ежегодно учится около 600 иностранцев. Сделал особый акцент на проектной деятельности в университете и упомянул, что наш вуз с января этого года стал федеральной площадкой по развитию проектного обучения в стране. В конце своего выступления проректор вывел на экран списки направлений подготовки и представил краткий список партнёров ГУУ, а также выразил надежду увидеть ребят 1 сентября за партами Первого управленческого.

Заместитель председателя московского подразделения «Сбербанка» Сергей Лазарев рассказал о самых современных возможностях своей экосистемы, основанных на нейросетях. Привёл примеры правильных промтов и показал выводы GigaChat по запросу о профессиях будущего для выпускников ГУУ. Диалоговая AI-модель «Сбера» считает, что вскоре будут востребованы следующие специалисты: политинженер, супермаркетолог, менеджер по формированию впечатлений и конструктор цифровых портретов (не картин, а профессиональных навыков).

Исполнительный директор «Сбера», выпускник ГУУ Михаил Сафонников рассказал о выгодах образовательного кредита. Кроме того, что 15,7% суммы оплачивает государство, кредит более чем доступен – на 1 курсе плата составит всего 260 рублей в месяц – «образование за чашку кофе». В ГУУ 910 студентов пользуются образовательным кредитом от «Сбера». Михаил Сафонников сообщил, что можно заказать выездную консультацию и оформление кредита, а также пожелал всем поступить в вуз мечты – в ГУУ.

Начальник управления по организации приема абитуриентов в ГУУ Вадим Диких поднял тему важных, правильных и своевременных вопросов, которые должны задаваться абитуриентами. За прошлый год его управление выслушало 38 000 уникальных вопросов и в 96% случаев дало правильный совет и помогло сделать верный выбор абитуриентам. Продолжая статистические выкладки Вадим Диких указал на то, что 77% опрошенных школьников считают, что выбрать профессию на всю жизнь – это сложно. Однако, заметил он, никто не мешает пробовать себя в разных областях и получать по 3-4 специальности. «Выбор всегда за вами, но не надо с ним торопиться, чтобы ненароком не потерять год или два, приняв поспешное решение. Лучше обратиться к специалистам и задать им правильные вопросы», – закончил советом своё выступление Вадим Александрович.

Председатель регионального отделения «Движения Первых» в Московской области, выпускник ГУУ Юрий Макеев весьма красочно и афористично, используя цитаты своих преподавателей, рассказал о том, чему его научили в Первом управленческом:

— Управлять не унижая и подчиняться не унижаясь;

— Управление – это управа над ленью;

— Конфликтовать, так как конфликт – это навык защиты своей позиции.

Директор учебно-тренировочного центра действий в ЧС и НВП Государственного университета управления Максим Джетыгенов и член отряда ВСКС ГУУ Матвей Ульянов, помогавший при ликвидации последствий пожара в «Крокус Сити Холл» , рассказали о возможностях получения дополнительных компетенций без отрыва от учёбы. Максим Джетыгенов напомнил, что ВСКС уже 20 лет готовит спасателей. В Москве на данный момент действует 18 студенческих отрядов, а также планируется организовать школьные отряды. Матвей Ульянов признался, что его путь в отряде спасателей был длинным, но не скучным. Сейчас он участвует в проектах «ГУУ – СВОим» и «Москва – Донбасс», в которых своими руками помогает восстанавливать новые регионы и отправляет гуманитарную помощь. «Всё это делается руками добровольцев с горячим сердцем».

Директор Проектного офиса Управления акселерационных программ и проектного обучения Анастасия Лобачёва рассказала школьникам о деятельности своего подразделения. Она сообщила, что проектное обучение – это одна из самых важных и интересных составляющих обучения в ГУУ. В нашем университете это не просто лекции или регламентированные практические задания, это целая экосистема с индивидуальной работой на партнёров вуза, благодаря которой студенты получают широкий спектр навыков, включая мягкие. На цифровой платформе ГУУ сейчас размещено около 3000 проектов, сообщила Анастасия Лобачёва.

Кроме того, в программе Дня открытых дверей были профориентационные мероприятия, квиз «Узнай ГУУ», флешмобы от Студсовета и розыгрыши призов, включая умную колонку «Салют» от «Сбера».

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI