Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В первом квартале 2024 года утверждены решения о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью свыше 122 гектаров, которые находятся в девяти административных округах. Их реорганизацией займутся правообладатели недвижимости, операторы КРТ и инвесторы, определенные по итогам торгов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала года город утвердил проекты редевелопмента 17 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий. На них планируется построить более 2,8 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых более 2,1 миллиона квадратных метров — жилье, в том числе по программе реновации, свыше 38,6 тысячи квадратных метров — новые производства, а более 712 тысяч квадратных метров — общественно-деловая недвижимость, включая школы, детские сады, спортивные и другие объекты. По итогам реализации проектов будет создано более 17,4 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Сейчас на этих территориях находятся старые склады, автостоянки и другие объекты, которые не приносят пользу городу и москвичам. На их месте появятся современные кварталы с экологичными производствами, жилыми домами и необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой, а также комфортными общественными пространствами — благоустроенными парками и скверами. 10 территорий будет реорганизовано городскими операторами, а семь — с участием инвесторов.

«Самая крупная территория площадью 39,7 гектара находится на берегу Москвы-реки в Печатниках. Сейчас там расположены офисы, склады и автосервисы. Участок смогут реорганизовать правообладатели расположенных на нем объектов. Появится современный городской квартал, где возведут более одного миллиона квадратных метров жилья и около 415 тысяч квадратных метров общественной и социальной недвижимости, например образовательный комплекс для 1,5 тысячи школьников и 675 воспитанников детских садов, подстанции скорой и неотложной медицинской помощи, офисы, торговые центры, магазины, отделения банков, кафе, рестораны и причалы для маломерных судов. Будет создано почти 9,3 тысячи рабочих мест», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Еще один крупный проект будет реализован в Лосиноостровском районе городским оператором. Территория площадью 20,72 гектара включает в себя два участка с разным функционалом. Там построят почти 118 тысяч квадратных метров современного жилья для переселения участников программы реновации и других городских нужд, более 20,5 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая школу для 250 учащихся, детский сад для 150 воспитанников, а также объекты спорта, отделения банков, кафе и рестораны. Будет создано около 270 рабочих мест.

Самая маленькая площадка (0,29 гектара) из утвержденных в первом квартале 2024 года находится в районе Черемушки на улице Каховке. Оператор построит там 9,5 тысячи квадратных метров жилья для участников программы реновации и других городских нужд. На первых нежилых этажах разместят магазины и предприятия сферы услуг, благодаря чему появится около 30 рабочих мест.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению Сергея Собянина.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI