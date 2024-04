Город помог столичным стартапам привлечь более полумиллиарда рублей инвестиций в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2023 году Московский фонд содействия развитию венчурных инвестиций помог столичным стартапам привлечь более полумиллиарда рублей инвестиций. Фонд и частные соинвесторы профинансировали научно-технические проекты в сфере информационных технологий, образования и медицины, а также разработчиков и производителей современного промышленного оборудования.

«Одна из основных задач фонда — поддерживать с помощью льготных займов и грантов инновационные проекты столичных стартапов и компаний. Город также сотрудничает с частными фондами и корпорациями, а еще с бизнес-ангелами, заинтересованными в инвестициях. Эта совместная работа дает хороший результат, который приводит к тому, что в Москве появляется все больше высокотехнологичных предприятий», — заявила Кристина Кострома, глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

В середине марта этого года Сергей Собянин выделил грант в размере двух миллиардов рублей городскому фонду развития венчурного инвестирования, который курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

Фонд оказывает финансовую поддержку технологическим компаниям: выделяет льготные займы на ранней стадии (так называемые seed и pre-seed — посевные инвестиции), а также гранты призерам и победителям акселерационных программ. Претендовать на помощь фонда могут компании, занимающиеся информационными, образовательными и медицинскими технологиями, а также разработчики и производители современного промышленного оборудования.

Так, поддержкой воспользовалась компания, разработавшая собственную лабораторию и цифровую платформу для первичной диагностики онкологических заболеваний. При участии фонда проект привлек более 158 миллионов рублей, из которых восемь миллионов выделил город, а остальную часть — коммерческий инвестор.

Еще одна компания благодаря льготному займу в размере 25 миллионов рублей начала реализацию проекта по цифровому управлению эксплуатацией месторождений нефти и газа. Онлайн-платформа позволяет с помощью искусственного интеллекта дистанционно контролировать удаленные месторождения, а также постоянно отслеживать давление и температуру в скважинах.

Развитию венчурных инвестиций столица уделяет большое внимание. Например, в марте в инновационном кластере «Ломоносов» прошла конференция «Венчурный ландшафт». Участники познакомились с исследованием венчурного рынка за 2023 год и получили консультации о существующих в городе инструментах привлечения венчурных инвестиций. Так, исследование Агентства инноваций Москвы показало, что российский венчурный рынок начал восстанавливаться в плане количества сделок. В 2023 году список лидирующих отраслей заметно изменился. По объему инвестиций вперед вышла медицина, финансовые технологии, транспорт и логистика. Программное обеспечение для бизнеса и кибербезопасность, напротив, в рейтинге опустились вниз. Впервые в топ-10 попала аэрокосмическая отрасль.

В 2023 году сделки ранних стадий показали значительный рост не только по количеству (более 35 процентов), но и по объему (свыше 100 процентов). Вложения на ранних стадиях составили большую часть рынка по количеству сделок — 80 процентов. Впервые на долю pre-seed- и seed-инвестиций пришлось большинство инвестиций — 67 процентов общего объема венчурного рынка.

Фонд развития венчурного инвестирования города Москвы был создан в 2005 году. Он предоставляет финансовую помощь технологическим предприятиям, помогает им развиваться и создавать новые рабочие места. Получить поддержку фонда могут компании в сфере информационных, образовательных, медицинских инноваций, а также разработчики современного промышленного оборудования.

