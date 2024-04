Геологи «Роснефти» отмечают профессиональный праздник высокими результатами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Геологи «Роснефти» отмечают свой профессиональный праздник. Профессиональный день учрежден в 1966 году в честь заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны. Первое воскресенье апреля – неслучайная дата, она связана с началом подготовки к летним работам и сборам в экспедиции.

В геологической службе Компании работают более 3 тыс. высокомпетентных специалистов, от профессионализма которых зависит развитие ресурсной базы НК «Роснефть». За последние 5 лет геологи Компании открыли 53 месторождения и более 1 тыс. залежей углеводородов с суммарными запасами по категории АВ1С1+В2С2 более 3,3 млрд тонн нефтяного эквивалента.

В этом году геологические службы Компании подошли к празднику с высокими результатами. По итогам 2023 года на суше завершено испытание 73 скважин с рекордной успешностью 90%. Проходка в разведочном бурении составила 214 тыс. метров. На суше проведены сейсморазведочные работы методом 2Д в объеме 2,6 тыс. пог. км и 6,2 тыс. км2 методом 3Д.

В 2023 году открыто два месторождения и 133 новые залежи углеводородов с запасами по категории АВ1С1+B2С2 в объеме 101 млн т.н.э. По результатам проведения аудита запасов по международной классификации PRMS (Система управления углеводородными ресурсами) запасы углеводородов Компании по категории 2Р на конец года составили 11,4 млрд т н.э, восполнение добычи превышает 100%.

В 2023 году завершены работы по оценке перспектив нефтегазоносности территории Севера Западной Сибири в рамках проекта «Восток-Ойл» и газового кластера на Гыданском полуострове. В результате получена современная геологическая модель строения недр. Ведутся работы по испытанию поисково-оценочных скважин на проекте «Восток-Ойл». На Ичемминском месторождении открыта новая залежь, в ходе испытания получен приток нефти дебитом 255 м3/сут. На Сузунском месторождении при исследовании пласта получен высокодебитный приток газа – 636 тыс.м3/сут.

Продолжаются геологоразведочные работы на других перспективных проектах Компании в Восточной Сибири. На Даниловском кластере месторождений в Иркутской области ведется доразведка высокопродуктивных зон осинского горизонта месторождения имени Лисовского. При испытаниях на скважине получен дебит нефти 442 м3/сут, что, как ожидается, позволит ввести дополнительные запасы в разработку. На Даниловском лицензионном участке получен рекордный дебит нефти из залежи нижнеустькутского горизонта, который составил 356 м3/сут. Полученный результат на Южно-Даниловском месторождении позволит дополнительно прирастить запасы нефти высокого качества и вовлечь их в разработку.

На территории Республики Саха Якутия в «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» по результатам строительства скважины в пределах Курунгского лицензионного участка открыта новая залежь углеводородов, обеспечившая прирост запасов нефти промышленной категории. Доизучение залежей участка будет продолжено.

В традиционных регионах добычи Западной Сибири геологи «Роснефти» также совершили новые открытия. На Северо-Тамаргинском месторождении «РН-Уватнефтегаза» открыта новая залежь с запасами в размере 29 млн тонн нефти, что является уникальным событием для Уватского проекта.

В Волго-Уральском регионе специалисты «Башнефть-Добыча» на Белебеевском лицензионном участке получили промышленные притоки безводной нефти дебитом до 105 м3/сут, что позволяет переоценить перспективы нефтяных месторождений Шкаповско – Белебеевско-Знаменской группы и прирастить запасы нефти промышленной категории.

В полевом сезоне 2023 года «Роснефть», Роснедра и негосударственный институт развития «Иннопрактика» организовали и провели уникальную научную экспедицию в российской Арктике. Впервые сразу во всех морях региона были отобраны образцы горных пород, слагающих шельф.

Более 1000 метров керна, добытые сразу с двух отечественных буровых судов, помогут ученым не только уточнить прогнозы по нефтегазовому потенциалу региона, но и обосновать естественное продолжение структур российского шельфа в Северном Ледовитом океане.

Работа по изучению шельфа Арктики крайне важна, так как этот регион является одним из самых малоизученных, особенно в центральной части Северного Ледовитого океана. Восточная Арктика – один из тех малоизученных регионов, где еще можно сделать крупные геологические открытия.

Специалисты «Роснефти» развивают новые геологические и инженерные компетенции в создании передовых технологий исследования и моделирования сложных геологических объектов. В области петрофизической и сейсмической обработки массива данных разрабатывается применение новых технологий машинного обучения и нейросетей. Геологи видят широкие возможности для роста за счет развития инновационных технологий и цифровизации.

Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе модернизировали корпоративное программное обеспечение «РН-КИН», которое предназначено для мониторинга, анализа и проектирования разработки месторождений. Учёные разработали и внедрили специализированный модуль «Поиск пропущенных интервалов в карбонатном разрезе» на основе искусственного интеллекта. Данное решение позволило сократить время поиска нефти в карбонатных пластах с нескольких месяцев до нескольких недель.

Разработанные программные комплексы для петрофизического (РН-Петролог) и сейсмо-геологического моделирования (РН-ГЕОСИМ) позволяют геологам строить достоверные трехмерные геологические модели. Это повышает эффективность бурения скважин в наиболее продуктивные интервалы пластов. Программное обеспечение «Горизонт+» помогает уверенно контролировать проводку скважин в заданные цели в условиях сложного геологического строения.

Специалисты научных институтов «Роснефти» совместно с Институтом физики Земли РАН разработали и запатентовали технологию, которая определяет зоны с повышенным содержанием трещин в массиве горных пород. Инновационная технология и прототип программного обеспечения позволяют сделать точный расчет расположения трещин на основе ограниченной информации: ряда сейсмических параметров и механических свойств пород. По результатам применения технологии на одном из месторождений Компании были успешно пробурены две поисково-разведочные скважины с высокодебитными притоками углеводородов.

В перспективе технология позволит снизить риски поисково-оценочного, разведочного и эксплуатационного бурения, а также повысить успешность бурения скважин за счет правильного выбора траекторий.

Большое внимание «Роснефть» уделяет развитию кадров в геологических дисциплинах. В 2023 году организовано более 20 профессиональных курсов, проведены чемпионаты по геонавигации и петрофизике, где геологи смогли проявить свои профессиональные навыки и обменяться производственным опытом.

С профессиональным праздником, уважаемые коллеги!

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

5 апреля 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI