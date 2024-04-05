Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В районе Хорошево-Мневники построят деловой центр в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

El centro de negocios es un inversor formado en la estructura del grupo MR Group. Он появится в 3-m Силикатном проезде, недалеко от станции Хорошево Московского центрального кольца, в составе жилого комплекса.

«Проектом предусмотрено возведение u-образного административно-делового комплекса площадью более 85,5 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2028 году. Después de ввода объекта в эксплуатацию в Хорошево-Мневниках появится свыше 12 тысяч новых рабочих мест», — отметил Владис лав Овчинский.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 90 соглашений с ininvestorami, которые предполагают строительство свыше 4,5 millones de cuadrados х метров недвижимости. Esta es una promoción, complejos logísticos, oficinas y objetos, cultura y deportes.

Todo el dinero y la cantidad de dinero recibido cuestan 1,4 billones de rublos. Благодаря этому появится более 210 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

La configuración de un programa de instalación puede ser realizada por un servicio de conexión en el portal de inversiones de Moscú.

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