В столице промоют более 1,1 тысячи памятников до конца апреля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют в апреле более 1,1 тысячи столичных памятников. Работы проводят в рамках месячника по благоустройству, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищаем по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния», — отметил Петр Бирюков.

Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные — специальными составами, которые эффективно удаляют солевые разводы. Все средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности памятников. Для промывки крупных объектов используются автогидроподъемники и поливомоечные машины.

Перед началом работ специалисты проверяют, не появились ли на сооружении повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершение монумент насухо вытирают.

Столичные памятники промывают раз в месяц в период с апреля по октябрь. Если сооружение сильно загрязнено, например из-за погодных условий, его очищают каждые две недели.

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