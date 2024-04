В СПбГАСУ состоялся дивизиональный отборочный чемпионат AtomSkills-2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете на площадке Учебного центра «ЛЦИМС» управления цифровых компетенций в области строительства с 25 по 29 марта проходил дивизиональный отборочный чемпионат «ЯОК-2024» по компетенции «Инженерное проектирование». Данное состязание – один из промежуточных этапов Отраслевого чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2024.

В соревновании приняли участие действующие сотрудники предприятий Госкорпорации «Росатом»:

АО КИС «ИСТОК» – две команды;

АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» – одна команда;

ФГУП «ПО «Маяк» – одна команда.

По сложившейся традиции, в чемпионате принимали участие преподаватели и студенты СПбГАСУ, выступившие в ролях экспертов и участников.

Основными задачами команд являлись:

выполнение инженерных расчётов по различным специальностям;

принятие командных проектных решений на основе исходных данных и расчётов;

создание сводной цифровой модели;

получение чертежей из модели.

На чемпионате впервые был опробован новый подход к выдаче конкурсного задания: участники получали новые задачи в каждый из трёх соревновательных дней, причём разработка заданий на следующий день выполнялась экспертами непосредственно на площадке. Экспериментальным подходом к разработке задания руководил Андрей Чуманов, руководитель проектов по работе с образовательными организациями АО «СиСофт Девелопмент».

Приветствовал и награждал победителей, призёров и участников чемпионата директор проектно-изыскательского центра АО КИС «ИСТОК» в Санкт-Петербурге Дмитрий Евстафьев.

Результаты соревнований отраслевых команд:

1 место – команда АО КИС «ИСТОК» (1);

2 место – команда ФГУП «ПО «Маяк»;

3 место – АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»;

4 место – команда АО КИС «ИСТОК» (2).

В студенческом зачёте первое место заняла команда, экспертами которой выступили старший преподаватель кафедры теплогазоснабжения и вентиляции СПбГАСУ Михаил Фёдоров и ассистент кафедры металлических и деревянных конструкций СПбГАСУ Виктор Цыгановкин. В состав команды входили студенты Анна Яруллина (электрик), Кирилл Иванов (специалист отдела информационного моделирования), Даниил Луканин (технолог) и Николай Придатченко (строитель).

Слева направо: Дмитрий Евстафьев, Кирилл Иванов, Николай Придатченко, Анна Яруллина, Даниил Луканин, Михаил Фёдоров и Алексей Перепёлкин

На втором месте – команда во главе с экспертами Кириллом Сухановым, доцентом кафедры теплогазоснабжения и вентиляции СПбГАСУ, и Ростиславом Баруздиным, старшим преподавателем кафедры строительной физики, электроэнергетики и электротехники СПбГАСУ, в составе студентов Никиты Чабаненко (электрик), Данила Ходжахова (специалист отдела информационного моделирования), Ильи Ахматова (технолог) и Егора Воронова (строитель).

Слева направо: Дмитрий Евстафьев, Кирилл Суханов, Илья Ахматов, Егор Воронов, Никита Чабаненко, Ростислав Баруздин и Алексей Перепёлкин

Главным экспертом чемпионата выступил Алексей Перепёлкин, руководитель центра развития цифрового инжиниринга АО «ВНИПИпромтехнологии». «Я хотел бы выразить большую признательность всем участникам за их смелость. Считаю, что все эксперты отработали отлично, замечательно выполнили задание, но герои этого мероприятия, безусловно, участники. Желаю вам развиваться, вовлекать в эту компетенцию новых участников, заражать этим азартом и этими профессиональными знаниями больше и больше людей. Только тесное взаимодействие образовательной и отраслевой среды, когда студенты решают задачи профессионального уровня, позволяет им твёрдо понимать, куда дальше идти работать, помогает выстраивать индивидуальную траекторию и получать бесценный опыт. Желаю вам счастливого пути в профессиональном развитии!» – отметил он.

СПбГАСУ признателен партнёрам за доверие и открыт к проведению чемпионатов, мастер-классов и иных мероприятий на площадке Учебного центра «ЛЦИМС».

