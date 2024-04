В ОЭЗ «Технополис Москва» появился завод по производству российских глюкометров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Столичная компания-резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», завершила на площадке «Алабушево» строительство завода по выпуску медоборудования и расходных материалов. Новое производство обеспечит рынок страны умными отечественными глюкометрами, а также первыми российскими устройствами для непрерывного мониторинга уровня глюкозы.

«В столице работает около 200 производителей лекарственных средств и медизделий. При этом около 25 предприятий отрасли локализовали свое производство на площадках ОЭЗ “Технополис Москва”. По итогам 2023 года они вложили более 10 миллиардов рублей в свое развитие. Так, резидент ОЭЗ столицы завершил возведение завода по выпуску отечественных глюкометров. Здесь создадут более 160 рабочих мест. Инвестиции в проект превысили 2,2 миллиарда рублей. Старт производства на площадке “Алабушево” запланирован на конец 2024 года», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Компания «ЭЛТА» имеет 30-летнюю историю и за это время разработала четыре российские модели измерителей глюкозы, а также ручку-прокалыватель и прибор для определения процентного содержания сахара в крови. Помимо выпуска медоборудования, резидент специализируется на создании и производстве фармацевтической продукции.

«Площадь нового завода медизделий на площадке “Алабушево” составляет свыше 11,3 тысячи квадратных метров. Это шестиэтажное здание, имеющее современную инженерную инфраструктуру. Помимо глюкометров, компания планирует наладить выпуск первых российских онкотестеров, а также портативных приборов для определения протромбинового индекса и уровня холестерина в крови, лабораторных анализаторов ДНК», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Одним из флагманских продуктов компании — единственного российского производителя систем измерения сахара крови является глюкометр «Сателлит Online» с функцией передачи данных через интернет. Его будут производить на территории ОЭЗ «Технополис Москва».

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, это полностью отечественная разработка, не имеющая российских аналогов и уже получившая регистрационный документ Росздравнадзора. В дополнение к прибору производитель создал специальное мобильное приложение для общения с врачом. «Предприятие самостоятельно создает для своего изделия микроэлектронные компоненты, включая интегральную схему, программное обеспечение, а также ручку для прокалывания пальца и тест-полоски, на которые у пациентов приходятся основные траты. Это обеспечивает прибору и расходным материалам более доступную стоимость по сравнению с зарубежными аналогами», — добавил он.

Новый завод будет оснащен современным оборудованием. Здесь разместится участок моделирования и проектирования, цеха металлообработки, литья пластмасс, микроэлектроники, включая линию разварки микросхем, производства и упаковки биосенсоров, участок сборки и упаковки приборов, современные складские помещения.

Как рассказал генеральный директор компании Юрий Глухов, в 2023 году ее включили в реестр стартапов и технологических компаний Москвы и системообразующих организаций российской экономики. Поддержка города и преференции ОЭЗ столицы помогут предприятию еще быстрее развивать и совершенствовать технологии, создавать инновационные продукты.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

