В Москве пройдет ежегодный волонтерский проект «Время добра» — Сергей Собянин

В столице начинается ежегодный волонтерский проект «Время добра». Его участником может стать любой желающий. Для этого достаточно выбрать мероприятие, зарегистрироваться на сайте «Мосволонтера» и оказать помощь нуждающимся. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

«У проекта будет четыре сезона. Весенний продлится с 6 по 14 апреля. В это время пройдут субботники, творческие и инклюзивные мастер-классы, патриотические и донорские акции», — сообщил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Добровольцы помогут пациентам городских больниц, соберут корм для животных, сдадут вторсырье и встретятся с экспертами по направлениям волонтерской деятельности.

В прошлом году проект «Время добра» объединил свыше семи тысяч москвичей, которые приняли участие более чем в 100 благотворительных мероприятиях.

