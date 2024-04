В метро с начала года заменили почти 14 тысяч светильников и более 19 километров кабеля

Source: MIL-OSI Russian Language News

За первые три месяца года в столичном метрополитене заменили почти 14 тысяч светильников, около девяти тысяч ламп и более 19 километров кабельных линий. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В метро регулярно обновляют инфраструктуру, которая обеспечивает безопасность и надежность поездок пассажиров. Специалисты проводят замену светильников и лампочек для поддержания комфортного уровня освещенности на станциях и в тоннелях. Большое внимание они уделяют кабельным линиям, по которым передается электричество.

«Состояние электросетей напрямую влияет на работоспособность всех систем метрополитена. Стабильное функционирование эскалаторов, систем вентиляции и освещения, турникетов и автоматов по продаже билетов, а также бесперебойное движение поездов можно обеспечить только при надежном электропитании. Регулярная замена кабеля позволяет повысить безопасность поездок и качество обслуживания пассажиров. Обновляем инфраструктуру по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.

