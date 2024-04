В марте квартиры по программе реновации получили 3,7 тысячи горожан

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В марте квартиры по программе реновации получили жители 179 старых домов. Они переселяются в новостройки, расположенные в 11 округах столицы. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«За последний месяц правообладателями современного жилья в 104 новостройках стали 3,7 тысячи горожан из 179 старых домов. Больше всего жителей заключили договоры на квартиры в районе Можайский на западе столицы — 467 человек, а также в Конькове и Котловке на юго-западе — 435 и 351 москвич соответственно», — рассказал Максим Гаман.

Кроме того, в конце марта началось переселение еще 4,7 тысячи москвичей из 25 домов. Город предложил им жилье в 11 новостройках. Сейчас они приступают к осмотру квартир и начинают оформлять документы.

«В марте введены в эксплуатацию две новостройки в Измайлове и Перове в Восточном административном округе. Планируется, что заселение в эти новые дома начнется в ближайшее время и коснется более одной тысячи жителей», — добавил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Программа реновации была утверждена Сергеем Собяниным в 2017 году. В нее включено 5175 домов, в которых проживает около миллиона горожан. По условиям вместо устаревшего жилья москвичам предоставляют квартиры в современных новостройках. Темпы реализации программы реновации планируется увеличить в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

