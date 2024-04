Белеем за наших хоккеистов в плей-офф СХЛ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

7 апреля 2024 года в Ледовом дворце «Сокольники» состоится первый матч хоккейной сборной Государственного университета управления в плей-офф Студенческой хоккейной лиги. Приходите поболеть за наших!

В регулярном чемпионате хоккеистам Первого управленческого удалось занять второе место! Это отличный результат, но не конец сезона. Теперь им предстоит побороться за первое место в плей-офф.

Первым, и надеемся не последним, соперником наших парней станет команда из Балашихи. Чтобы выйти в следующий тур нужна победа над ней в двух матчах, а вторая игра будет в гостях, поэтому проигрывать никак нельзя.

Приходите в воскресенье в Ледовый дворец «Сокольники», чтобы поддержать нашу дружину.

Начало игры в 19:30.

Вход бесплатный по регистрации.

