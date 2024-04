Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве ежегодно растет производство продуктов питания. Так, по итогам 2023-го выпуск отраслевых фабрик увеличился на 38,6 процента. В частности, этому способствовал рост спроса на продукты для правильного питания, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Сегодня в Москве свыше 60 тысяч человек трудятся более чем на 290 предприятиях пищевой промышленности. Компаниям доступен широкий пул инструментов поддержки, позволяющий значительно экономить и вкладывать средства в собственное развитие. В итоге растет выпуск как привычных товарных групп, например мяса, колбасы, кондитерских изделий, муки, так и продуктов, которые соответствуют принципам здорового питания. Так, почти в 7,6 раза по итогам прошлого года увеличилось производство зерновых продуктов для завтрака», — рассказал глава ведомства.

Московская компания Granola.Lab в 2023 году изготовила свыше 350 тонн продукции, что на 20 процентов превышает показатели 2022-го. Производитель батончиков и готовых завтраков пользуется поддержкой города и принимает участие в международных бизнес-миссиях экспортного центра «Моспром», тем самым расширяя контакты с зарубежными партнерами. Так, в прошлом году на выставке в Саудовской Аравии компания вызвала большой интерес у местных дистрибьюторов и сетей. Сейчас она планирует поставки в страну.

В минувшем году столичное предприятие «Другой хлеб» увеличило объем производства почти вдвое, выпустив свыше 238 тысяч полезных полезных хлебобулочных изделий. В ассортименте компании — безглютеновый хлеб, смеси для выпечки, а также готовое тесто.

По поручению Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В Москве созданы комфортные условия для деятельности малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города.

Например, в столице 70 предприятий имеют статус промышленного комплекса, из них 24 производят продукты питания. Для таких компаний региональная часть налога на прибыль снижена с 17 до 13,5 процента, налог на недвижимое имущество равен 50 процентам, а земельный — 20 процентам. При этом ставка аренды земли составляет 0,3 процента от кадастровой стоимости участка.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

