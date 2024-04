Баскетболисты ГУУ одержали две победы подряд

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Мужская сборная ГУУ по баскетболу одержала две победы подряд на XXXVI Московских студенческих спортивных играх.

Наши парни взяли реванш у команды МГУ им. Ломоносова, одолев их со счетом 78:71.

И показали уверенную игру в матче со сборной НИУ «МЭИ», одержав победу со счетом 88:84.

Теперь им предстоит решающий матч за 5 место в турнире.

Поздравляем спортсменов с достойным результатом и желаем дальнейших побед!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI