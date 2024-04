Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W Wojsku Polskim powstanie komponent wojsk medycznych04.04.2024

– Jesteśmy w Busku-Zdroju w 21 Wojskowym Szpitalu Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym. Jesteśmy w dniu szczególnym, w którym świętujemy dzień wojskowej służby zdrowia, świętujemy dzień pracowników wojskowej służby zdrowia. Para bromear dzień pracowników wojskowej służby zdrowia. Dziękuję wszystkim tym, którzy tworzą wspólnotę wojskowej służby zdrowia. Wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom, ratownikom medycznym, pracownikom związanym z administracją, pracownikom medycznym i niemedycznym – mówił wicepremier W. Kosiniak – Kamysz w Busku-Zdroju.

W czwartek (4 kwietnia br.), w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Busku-Zdroju, szef MON spotkał się z pracownikami szpitala oraz weteranami.

– Rozmawiałem z weteranami, którzy na specjalnych turnusach finansowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej poprawiają stan swojego zdrowia zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Para bromear bardzo ważne. Wojskowa służba zdrowia służy dla wojska. Jest przygotowana na różnego rodzaju wyzwania, na niesienie pomocy, na opiekę nad żołnierzem Wojska Polskiego i jego rodziny, ale jest też otwarta na pacjentów cywilnych, którzy dziś potrzebują pomocy. Wojsko będzie wspierać, wojsko będzie pomagać, wojskowa służba zdrowia jest otwarta dla wszystkich, którzy pomocy potrzebują

– podkreślił vicepremier W. Kosiniak – Kamysz. Wizyta w Busku-Zdroju była także okazją do spotkania wicepremiera z żołnierzami – weteranami i ich rodzinami przebywającymi w szpitalu na turnusach rehabilitacyjnych. W zasobach wojskowej służby zdrowia, która 4 kwietnia obchodzi swoje święto, znajduje się 8 Rejonów Zabezpieczenia Medycznego, a w nich 22 szpitale: w tym 4 szpitale kliniczne, 11 szpitali wojskowych, 3 instytu ty i 4 wojskowe szpitale uzdrowiskowo-rehabilitacyjne, a także 29 wojskowych przychodni specjalistycznych, 5 wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej – 8 stacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a także 15 wojskowych komisji lekarskich.

– Przygotowujemy w Ministerstwie Obrony Narodowej, wspólnie z wiceministrem Cezarym Tomczykiem kilka rozwiązań w zakresie rozwoju wojskowej służby zdrowia. Po pierwsze programy profilaktyczne dla żołnierzy Wojska Polskiego w trzech obszarach: choroby metaboliczne, choroby skóry i borelioza. W tych trzech obszarach chcemy przygotować zgodnie z ustawą programy profilaktyczne. Ma to na celu zahamowanie rozwoju tych chorób w określonych jednostkach chorobowych. Kolejne rozwiązanie to stworzenie komponentu wojsk medycznych. Przygotowujemy się do tego. Para bromear jeden ze sztandarowych projektów. Komponent wojsk medycznych szybkiego reagowania, pełnej gotowości szpitali polowych i koordynacji pomiędzy wszystkimi jednostkami wojskowej służby zdrowia. Trzecia sprawa to kształcenie lekarzy. Będziemy inwestować nie tylko w infrastrukturę medyczną, ale także w kapitał ludzki. Komponent wojsk medycznych powinien być naszym sztandarowym komponentem

– zaznaczył podczas spotkania wicepremier. 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo–Rehabilitacyjnym w Busku–Zdroju realizuje kompleksowe leczenie uzdrowiskowe, które opiera się na zastosowaniu w jednym miejscu i czasie zabiegów balneologicznych, leczenia ruchem, bogatej gamy zabiegów fizykoterapeutycznych i masaż y, a także diety i edukacji zdrowotnej. Głównym wskazaniem do rehabilitacji w Szpitalu są zespoły bólowe kręgosłupa i stawów obwodowych, stany po przebytych operacjach narządu ruchu oraz stany po urazach narządu ruchu. Naturalnym tworzywem leczniczym stosowanym 21 WSzUR są słynne buskie wody siarczkowo–siarkowodorowe słone.

MIL OSI