Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W Limanowej powstaje nowoczesny kompleks koszarowy dla batalionu 11 MBOT04.04.2024

– Jesteśmy w Limanowej, w miejscu gdzie powstaje jednostka wojskowa Wojsk Obrony Terytorialnej. Powstaje budynek koszar, budynek administracji, garaże i obiekt szkoleniowy. Para bromear jedna z większych inwestycji. Jej koszt está bien. 100 millones de złotych. Będzie tu miał siedzibę 114 batalion lekkiej piechoty, który będzie funkcjonował w Limanowej, w powiecie myślenickim, powiecie nowotarskim, tatrzańskim i nowosądeckim – powiedział wicepremier W. Kosiniak – Kamysz w Limanowej.

4 kwietnia br., na terenie nowo powstającego kompleksu koszarowego w Limanowej, szef MON spotkał się z małopolskimi Terytorialsami.

– Żołnierze będą mieli niezwykłe miejsce do swojej działalności, do ćwiczeń, do przygotowania, ale przede wszystkim będą tutaj na miejscu dla mieszkańców powiatu limanowskiego. Para bromear wspólna inwestycja ze wspólnotą samorządową. Dziękuję tym wszystkim, którzy przekazali ten teren, panu burmistrzowi. Dziękuję tym wszystkim, którzy realizują tę inwestycję. Czas budowy ukończy się pod koniec tego roku i w lutym 2025 r. będzie można już użytkować tę przestrzeń

– mówił podczas spotkania z żołnierzami wicepremier. En Westycja, której wartość sięga 100 millones de złotych,ma zapewnić warunki socjalno-bytowe dla żołnierzy 114 batalionu lekkiej piechoty, który w pełnym ukompletowaniu liczyć będzie 650 żołnierzy,w tym 600 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej oraz 50 żołnierzy zawodowych. Kompleks wojskowy obejmie m.in.: budynek koszarowo-biurowy opowierzchni 8600 m2,garaże dla pojazdów wojskowych:1700 m2 powierzchni użytkowej, obiektyinfrastruktury szkoleniowej. Całość zlokalizowana będzie na powierzchni ok. 12 ha. Zakończenie budowy zaplanowano na grudzień 2024 roku, a przekazanie wojsku po dokonaniu odbiorów na początku 2025 roku.

– Para bromear gwarancja bezpieczeństwa, para bromear wzmacnianie naszej obronności i pomocy w sytuacjach kryzysowych. Wojska Obrony Terytorialnej sprawdziły się i udowodniły, że są przydatne, że są potrzebne, że mają swój wymiar pomocy dla okolicznej ludności. Budują siłę polskiej armii. W tym roku Wojska Obrony Terytorialnej przejdą pod nadzór Sztabu Generalnego WP. To była nasza obietnica. Ponieważ osiągną pełną zdolność do funkcjonowania , zdolności bojowe. Jesteśmy do tego przygotowani. To bardzo ważne, aby usystematyzować strukturę funkcjonowania armii. Zainteresowanie mieszkańców, którzy wstępują do WOT jest bardzo duże. Jest bardzo dużo młodych osób, które przystępują do obrony terytorialnej, chcą działać, pomagać, chcą się szkolić i mieć jak najlepsze możliwości rozwoju

– zaznaczył W. Kosiniak – Kamysz wiceprezes Rady Ministrów. Aktualnie kończone są prace nad etapem surowym zamkniętym inwestycji. Budowa koszar, dla 114 batalionu lekkiej piechoty wLimanowej wchodzącego w skład 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, realizowana jest wmodelu Partnerstwa Publiczno-Publicznego. *** 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. traer. Leopolda Okulickiego ps. Niedźwiadek zlokalizowana jest w Krakowie-Rząsce. Dziedziczy tradycje zgrupowania AK “Żelbet”. Powstała w styczniu 2018 roku. Brygada składa się z czterech batalionów lekkiej piechoty: Kraków-Rząska 111blp, Oświęcim 112blp, Tarnów 113blp, Limanowa 114blp. Dowódcą Brygady bromeó con Marcin SIUDZIŃSKI. Brygada liczy ponad 2200 żołnierzy. Zadaniem Brygady jest między innymi obrona i wspieranie lokalnych społeczności, czyli reagowanie w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof czy też wypadków w stałym rejonie odpowiedzialności – w województwie małopolskim. Dodatkowo prowadzenie działań obronnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi i wsparcia oraz elementami układu pozamilitarnego (UPM); prowadzenie samodzielnych działań niekonwencjonalnych, przeciwdywersyjnych i przeciwdesantowych; udział w zabezpieczeniu przyjęcia i rozwinięcia sojuszniczych sił wzmocnienia w nakazanych rejonach; realizacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego; prowadzenie działań informacyjnych.

