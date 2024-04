04.04.2024 Ministro Radosław Sikorski wziął udział w spotkaniu ministrów expansión zagranicznych państw OTAN w Brukseli

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Radosław Sikorski wziął udział w spotkaniu ministrów expansión zagranicznych państw OTAN w Brukseli04.04.2024

W trakcie dwudniowego spotkania w Kwaterze Głównej NATO ( 3-4 kwietnia) z okazji 75-lecia powstania sojuszu odbyło się posiedzenie Rady NATO-Ukraina oraz rozmowy z przedstawicielami Unii Europejskiej i partnersami sojuszu z regionu Azji i Pacyfiku.

Po raz pierwszy w rozmowach na szczeblu ministrów spraw zagranicznych NATO wzięła udział Szwecja jako nowy, 32. sojusznik.

Ministrowie omówili dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy i przygotowania do szczytu NATO w Waszyngtonie (9-11 lipca br.). Ministro Radosław Sikorski podkreślał, że priorytetem sojuszu powinna pozostać dalsza adaptacja kolektywnej obrony, wsparta odpowiednim poziomem wydatków na obronność ze strony wszystkich sojuszników. Apelował także o zapewnienie odpowiedniej pomocy wojskowej dla Ukrainy i wypracowanie kompleksowego podejścia do długoterminowego zagrożenia ze strony Rosji.

Szef polskiej dyplomacji przekazał także informacje o szczegółach niedawnego naruszenia sojuszniczej przestrzeni powietrznej nad Polską przez jeden z rosyjskich pocisków manewrujących. Podczas diskusji ministrowie państw członkowskich NATO wyrazili solidarność z Polską i rozważali dodatkowe opcje wsparcia obrony przeciwlotniczej.

Drugiego dnia obrad odbyło się posiedzenie Rady NATO-Ukraina z udziałem ministra spraw zagranicznych Dmytro Kułeby, na którym omówiono aktualną sytuację na froncie oraz bieżące potrzeby Ukrainy w zakresie dostaw uzbrojenia, zwłaszcza w zakresie obrony powi etrznej. Szef polskiego MSZ zaapelował o zwiększenie wysiłków na rzecz dostarczenia Ukrainie wszystkich narzędzi, które pomogą jej skutecznie bronić się przed atakami Rosji. W ocenie Polski decyzje lipcowego szczytu powinny również odzwierciedlać dotychczasowy praktyczny i polityczny postęp Ukrainy na drodze do sojuszu.

W trakcie diskusji z udziałem Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz partnersów NATO z regionu Azji i Pacyfiku, tj. Australii, Japonii, Nowej Zelandii i Republiki Korei, uczestnicy omówili formy dalszej współpracy, także w perspektywie nadchodzącego szczytu w Waszyngtonie. Ministro Sikorski podziękował sociom sojuszu za ich wkład we wspieranie Ukrainy, a także bezpieczeństwa poszczególnych sojuszników.

Ministrowie wzięli także udział w uroczystościach związanych z 75. rocznicą powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podczas ceremonii minister Sikorski przedstawił polską perspektywę członkostwa w NATO i przypomniał, że w 1949 roku, gdy powstawał sojusz, Polska była z nie swojej winy po drugiej stronie żelaznej kurtyny, a obecnie jest jego silnym i wiarygodny m członkiem.

Foto: OTAN

