04.04.2024 Komunikat dotyczący ostrzeżeń dla podróżujących w rejonie Bliskiego Wschodu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ze względu nadynamicznie zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa, która w każdym momencie może nagle eskalować, przebywanie w tym rejonie obarczone jest szczególnie wysokim poziomem ryzyka. Podróżując wbrew ostrzeżeniom MSZ na obszarze prowadzonych lub potencjalnych działań zbrojnych, należy liczyć się z tym, że pomoc, jakiej może udzielić na miejscu konsul w sytuacji kryzysowej, bywa bardzo ograniczona. Większość standardowych polis ubezpieczeniowych nie obejmuje szkód powstałych w następstwie działań wojennych lub zamachów terrorystycznych.

Israel

palestina

Los dos ministros Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podrán hacer:

Strefy Gazy,

Jerozolimy

Na pozostałych okupowanych terytoriach palestyńskich (Zachodni Brzeg Jordanu) MSZ odradza podróże, które nie są konieczne.

Líbano

W związku z trwającym konfliktem w regionie oraz niestabilną sytuacją na południu kraju i okresową wymianą ognia, a także coraz częściej odnotowywanymi przypadkami zatrzymań obcokrajowców, w tym obywateli RP, Ministerstwo Spraw Za granicznych odradza wszelkie podróże do Libanu.

Bezpieczeństwo w podróży

W dobie mobilności, powszechnej dostępności świata, ale i w obliczu rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa podróżujących, apelujemy o podejmowanie rozsądnych decyzji przy planowaniu wszelkich podróży zagranicznych.

Wyżej wymienione ostrzeżenia dla podróżujących nie są jedynymi aktualnie obowiązującymi ostrzeżeniami MSZ, a wysoki poziom zagrożenia nie ogranicza się do rejonu Izraela, Palestyny ​​i Libanu.

Jeżeli miejsce, do którego planujesz się wybrać, zostało objęte ostrzeżeniem MSZ – zastanów się, czy ta podróż na pewno jest konieczna. Jeśli boisz się o swoje zdrowie lub bezpieczeństwo, rozważ rezygnację z wycieczki lub wybierz inny kierunek wyjazdu. Pamiętaj jednak, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa, a wszelkie decyzje dotyczące podróży zagranicznych podejmujesz tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Niezależnie od tego, zachęcamy, por każdą podróż zagraniczną zarejestrować w systemie Odyseusz. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas Twojego pobytu za granicą, MSZ będzie mógł się z Tobą skontaktować.

