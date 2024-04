Юрий Быков о модных сериалах и самовыражении продюсеров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

3 апреля 2024 года в Государственном университете управления в рамках V Фестиваля студенческого кино «КиноСфера» состоялся публичный разговор с Юрием Быковым.

Юрий Быков – российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, композитор, продюсер, музыкант, аранжировщик, писатель, поэт. Автор полнометражных картин «Жить», «Дурак», «Завод», «Сторож» и других, режиссёр первых сезонов сериалов «Метод» и «Спящие». Лауреат и номинант множества российских и зарубежных премий и кинофестивалей, включая «Кинотавр», «Ника», ТЭФИ, Каннский кинофестиваль, Шанхайский международный кинофестиваль и другие.

Юрий Анатольевич оказался человеком открытым, весёлым и разговорчивым. «Мне кажется, публичный разговор – самый удобный формат взаимодействия. Даже профессиональные разговоры часто скатываются в разговоры о жизни. Поэтому даю вам полномочия на любой диапазон тем», – сказал режиссёр в приветственной речи.

Встреча была разделена на три части: общие вопросы от модератора, вопросы из зала, фото- и автограф-сессия.

В первом блоке Юрий Быков немного рассказал о своей биографии, учёбе во ВГИКе, работе аниматором и жизни на Выхино. Последнее вызвало особо радостную реакцию в аудитории.

Так как на встрече присутствовали в основном студенты кафедры управления в сфере культуры, кино, телевидения и индустрии развлечений ИУПСиБК, то много внимания было уделено продюсерской деятельности. Гость рассказал об отличиях генерального, исполнительного и линейного продюсеров, о разнице между продакшеном и платформой, о трёх стадиях съёмочного процесса.

Так как карьера в кино чаще всего начинается с ассистирования, Юрий Быков посоветовал не стесняться и смело писать в различные паблики, каналы и темы в соцсетях, ищущие людей на съёмки. Намекнул, что можно писать лично режиссёрам и продюсерам. При этом заметил, что большое кино всё же делают профессионалы. «Молодые ребята горят, но часто ошибаются. Должен быть баланс». У него самого съёмочная группа обычно небольшая, около 100 человек, из них только 3-4 новичка, а на производстве блокбастеров работают тысячи людей, поэтому для начала карьеры на большие проекты устроится даже проще. Вдобавок Юрий Анатольевич поделился замечанием, что после дебютных короткометражек чаще всего замечают режиссёров и операторов, а никак не продюсеров или актёров.

На вопрос о ритуалах и привычках на съёмочной площадке гость надолго задумался и сказал только, что пьёт много чая. А позже заметил, что таинство съёмочного процесса исчезло после того, как у каждого появилась возможность снимать на смартфон.

Когда речь зашла о будущем киноиндустрии Юрий Быков высказал мнение, что оно за сериалами. На один сезон тратится приблизительно столько же рабочего времени, сколько и на полный метр, а итогового материала получается намного больше – это выгодней. «Мир стал прагматичен, а кино – это не рациональное искусство. Большого запроса на киносмотрение сегодня нет, а сериалы берут своей увлекательностью». Гость признался, что и сам смотрит сериалы гораздо чаще, а большую картину приблизительно раз в три месяца, но это в том числе и потому, что интересное ему кино осталось в ХХ веке. Современное кино превратилось в очень собственный взгляд режиссёров. «Самовыражение из блогов и личных страниц перекочевало в кино, что в общем-то позитивный процесс». В завершении этой темы Юрий Анатольевич признался, что возвращается к чтению книг, так как это кладезь информации и оттуда можно вынести больше пользы для себя, чем из кино и сериалов. А сериалы могут быстро стать чем-то из каменного века в наступающую эпоху активного взаимодействия с нейросетями.

Во втором блоке настало время вопросов из зала, хотя и в первом никто не мешал делать реплики или уточнять детали.

На вопросе о детстве в 1990-х и сериале «Слово пацана» Юрий Быков заговорил о притяжении чёрной дыры и упоении боем. «Девчонки любят плохишей… первые пару лет. Насилие меня не привлекает. Я больше за Йоду из «Звёздных войн», за маленьких зелёных человечков, живущих в балансе».

Продолжительные рассуждения вызвали вопросы о приоритетах между творчеством и коммерцией, а также вдохновении для продюсеров. Юрий Быков считает, что в кино идут не зарабатывать деньги, а за самовыражением. Оно свойственно и продюсерам, которые находят его в своих цифрах, расчётах и стратегии.

На интересный вопрос о том, как соотносится современное клиповое сознание молодёжи с просмотрами длительных сериалов, гость заметил, что основная аудитория сериалов всё же люди среднего возраста, а различные рилсы и тиктоки – это скорее метод коммуникации. «Формы общения всё больше упрощаются. Это не хорошо и не плохо, это естественный путь развития. Но я могу себе позволить остановиться в развитии».

В своей завершающей речи Юрий Быков рассказал, что раньше в кино и театре была абсолютная диктатура режиссёра, в которой никто не сомневался. Сегодня контент делает команда, поэтому продюсер, который собирает эту команду и определяет её действия, как спортивный тренер, стал занимать существенно более важное место, в том числе и в творческом процессе.

«Скоро у всего будут продюсеры. И эти продюсеры будущего – вы. Маск, Джобс и Королёв – это управленцы, организаторы, менеджеры. Сейчас уже не те времена, чтобы появились Тарковский, Феллини, Микеланджело. Авторское уходит на второй план, важнее становится эффективность производства. Однако в эффективности человеку нет места. Поэтому желаю вам постараться сохранить в этом мире что-то человеческое, хотя рациональней это убрать. По-человечески, по-пацански, художника нужно сохранить».

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI