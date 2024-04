Чтобы все расцветало: как на ВДНХ ухаживают за деревьями

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

ВДНХ — единственное общественное городское пространство в столице, где на одной территории и в большом количестве растут уникальные для Москвы деревья. Такие, например, как гинкго двулопастный, груша уссурийская, бархат амурский, ель сербская или сумах оленерогий.

Всего на ВДНХ и в парке «Останкино» насчитывается 67 615 деревьев и 141 241 кустарник, включая 25 497 кустов роз. Чтобы все эти растения были в полном порядке, от специалистов отдела по озеленению и благоустройству ВДНХ требуется немало усилий.

О зеленых насаждениях заботятся круглый год. Однако одним из самых значимых периодов, когда своевременный уход определяет всю дальнейшую жизнь растений, является весна. Уже скоро деревья, кустарники, другие однолетние и многолетние растения на ВДНХ будут радовать посетителей молодой зеленой листвой и нежными цветами. Чтобы главная выставка страны открыла теплый сезон во всем великолепии, уже проводятся необходимые садовые работы.

Придать форму кронам и удалить все лишнее

Обрезка древесных растений — это основная работа, которую весной проводят специалисты ВДНХ. Первая в году обрезка производится в начале весны, когда морозы уже позади, но сокодвижение не началось, почки на ветвях не пошли в рост, то есть дерево находится в состоянии покоя.

В результате санитарной обрезки удаляются засохшие и поврежденные за зиму ветви. Такая обрезка помогает сохранить здоровье дерева и продлить его жизненный цикл. Кроме того, своевременная обрезка позволяет избежать обламывания и падения сухих ветвей и сучьев.

Формовочная (или формирующая) обрезка нужна для кроны дерева. Если санитарная обрезка проводится в течение года по мере необходимости и требуется всем древесным растениям ВДНХ, то формовочная обрезка весной необходима преимущественно плодовым деревьям, чтобы они обильно цвели и давали плоды. Занимаются обрезкой особые специалисты — арбористы. С помощью техники и инструментов они формируют скелет кроны молодых деревьев: вырезают слабые и укорачивают слишком длинные ветви, а также исправляют форму кроны взрослых деревьев, если она сформировалась неравномерно.

«Правильно сформированная крона — широкая, симметричная и ажурная, пропускающая много солнечных лучей. Дерево с такой кроной не просто эстетично выглядит. Оно лучше защищено от болезней и насекомых-вредителей, не искривится и не сломается под тяжестью лишних ветвей, его цветочные почки, а затем и плоды будут успешно развиваться», — рассказала Лолла Самсоненко, главный дендролог отдела по озеленению и благоустройству ВДНХ.

В Мичуринском саду процедуру формовочной обрезки уже прошло более 2,5 тысячи яблонь, груш и черешен, а также груши мичуринских сортов на грушевой аллее ВДНХ, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Груши — самые старые деревья на территории выставки, их возраст составляет около 75 лет.

Насытить почву кислородом и питательными веществами

В первую декаду апреля специалисты убирают листья, опавшие осенью, а затем перекапывают и рыхлят почву под деревьями. Перекопка приствольных кругов позволяет уничтожить зимующих в почве насекомых-вредителей и улучшает аэрацию — обеспечивает насыщение почвы кислородом.

Следующим этапом станет внесение удобрений. Талые воды вымыли из почвы полезные вещества, и молодые растения сейчас особенно нуждаются в помощи. Весенняя подкормка на основе комплексных органических удобрений поможет запустить вегетативные процессы, нарастить зеленую массу и убережет деревья от болезней. На ВДНХ для этих целей используется вермикомпост. Это экологически чистое удобрение, продукт переработки сельскохозяйственных отходов дождевыми червями.

Мичуринский сад, Шереметьевская дубрава, грушевая аллея, сирингарий, Сочинская горка, сад пяти чувств — лишь малая часть зеленых зон ВДНХ. Все они созданы для того, чтобы посетители наслаждались природным богатством, а также учились его ценить: чаще задумывались об экологии и чистоте окружающей среды. Получение такого опыта — значимая часть экологического воспитания и просвещения в рамках нацпроекта «Экология». Немаловажным условием сохранения многообразия и красоты многочисленных растений ВДНХ является бережное отношение к ним со стороны гостей выставки. Это необходимо для того, чтобы они долгие годы радовали всех здоровым и ухоженным видом.

Всего этой весной на территории главной выставки страны расцветет свыше миллиона многолетних и однолетних растений. Среди них — подснежники (или галантусы), крокусы, сциллы. Кроме того, в апреле начнут цвести ботанические тюльпаны, мускари и представители других луковичных культур. Последними среди ранних цветов распустятся махровые тюльпаны в парке «Останкино»: темно-фиолетовые сорта «блэк хиро», желто-оранжевые «фокси фокстрот» (тюльпаны этого сорта можно увидеть еще перед центральным входом на ВДНХ), белые «маунт такома» и розовые сорта «пинк стар».

Узнать, когда распустятся те или иные растения, поможет карта цветения ВДНХ, которая размещена на официальном сайте выставки.

