С 5 по 7 апреля изменится расписание движения поездов на МЦД-3

5, 6 и 7 апреля изменится расписание движения поездов на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3). Это связано со строительством развязки на станции Ховрино и модернизацией инфраструктуры на участке между станцией Зеленоград — Крюково и Ленинградским вокзалом.

В пятницу, 5 апреля, на Ленинградском направлении с 20:00 до 01:00 интервал между поездами увеличится до 20 минут. Часть составов отменят, однако сохранится движение от Ленинградского вокзала в дальний пригород.

6 и 7 апреля с 10:00 до 12:30 не будет движения поездов от Ленинградского вокзала до станции Зеленоград — Крюково и обратно. Для удобства пассажиров организуют компенсационные автобусы. Они будут ходить с 10:00 до 13:00.

Поезда из области будут следовать только до станции Зеленоград — Крюково каждые 50 минут. В остальное время интервалы частично увеличат до 20 минут. Некоторые поезда отменят.

Добраться до Зеленограда из области пассажиры смогут и на экспрессах. С 10:00 до 13:00 стоимость проезда на них будет равна цене билета на обычный электропоезд.

На Казанском направлении 6 и 7 апреля поезда будут следовать от и до Казанского вокзала и станции Электрозаводская МЦД-3 с увеличенным до 20 минут интервалом.

С актуальным графиком движения пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», на сайтах перевозчиков —Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и Центральной пригородной пассажирской.

