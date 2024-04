С начала года в Москве проверили около 20 процентов газовых плит

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства проверили уже 357 тысяч газовых плит, установленных в квартирах. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. За январь — март проверили функционирование 357 тысяч плит, что составляет почти 20 процентов от общего числа», — отметил Петр Бирюков.

В ходе проверок незначительные неполадки мастера устраняют на месте, а в случае обнаружения серьезных нарушений они исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту.

Срок службы газовой плиты составляет в среднем от 10 до 12 лет, после чего изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, поэтому необходима их замена. Плита должна быть обязательно оборудована системой газ-контроля, которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения.

Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на сайте АО «Мосгаз», информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.

