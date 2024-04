Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Елена Одоевская проректор НИУ ВШЭ — Стратегические проекты программы «Приоритет-2030» НИУ ВШЭ направлены на решение междисциплинарных исследовательских задач, создание и развитие научных школ мирового уровня. Наш конкурс разработан с учетом трехлетнего опыта реализации стратегических проектов и призван предоставить молодым исследователям возможность попробовать свои силы в решении приоритетных исследовательских задач университета. Мы будем внимательно следить за успехами наших коллег и помогать им с продвижением полученных результатов как внутри Вышки, так и вне университета.

Конкурс 2024 года отличается от инициатив предыдущих лет единой рамкой: участники могут подать заявку на поддержку исследования по тематикам любого из пяти стратегических проектов Вышки: «Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире»;

«Социальная политика устойчивого развития и инклюзивного экономического роста»;

«Национальный центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования»;

«ИИ-технологии для человека»;

«Устойчивый мозг: нейрокогнитивные технологии адаптации, обучения, развития и реабилитации человека в изменяющейся среде».

К рассмотрению принимаются заявки, в которых учтены следующие критерии: не менее 75% исследователей, включая руководителя проекта, — студенты, аспиранты или сотрудники Вышки в возрасте до 35 лет;

проект реализуется в период с 1 мая по 15 ноября 2024 года;

проект вносит вклад в решение задач и достижение ожидаемых результатов одного из стратегических проектов НИУ ВШЭ;

по результатам проекта запланирована публикация не менее 1 статьи либо регистрация не менее 1 РИД (результата интеллектуальной деятельности).

Преимущество получат инициативы, направленные на коммерциализируемый прикладной результат, а также предусматривающие вовлечение внешних партнеров.

Успешное участие в конкурсе дает ряд преимуществ: финансовая поддержка исследования на сумму до 1 миллиона рублей;

возможность сотрудничества с ведущими исследователями Вышки и индустриальными партнерами, а также последующей интеграции в стратегические проекты Вышки;

возможность участия в разработке инновационных технологий, цифровых решений и инструментов, направленных на решение наиболее актуальных и социально значимых проблем;

возможность дальнейшей коммерциализации результатов исследования при поддержке Центра коммерциализации разработок и трансфера технологий НИУ ВШЭ.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Подача заявок: до 18 апреля 2024 года (включительно). Экспертиза и оглашение списка заявок, допущенных к очной защите: до 24 апреля 2024 года (включительно). Публичная защита заявок: 25–26 апреля 2024 года. Объявление результатов: 30 апреля 2024 года.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте конкурса и прикрепить необходимые документы. Шаблоны доступны по ссылке.

Вебинар, посвященный конкурсу, состоится 9 апреля 2024 года в 16:00 (мск). Зарегистрироваться можно по ссылке. Для участников конкурса также предусмотрены индивидуальные консультации. За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: strategy@hse.ru.

4 апреля

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI