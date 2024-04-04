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Стартовал конкурс для молодых ученых Вышки по темам стратпроектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Елена Одоевская

проректор НИУ ВШЭ

— Стратегические проекты программы «Приоритет-2030» НИУ ВШЭ направлены на решение междисциплинарных исследовательских задач, создание и развитие научных школ мирового уровня. Наш конкурс разработан с учетом трехлетнего опыта реализации стратегических проектов и призван предоставить молодым исследователям возможность попробовать свои силы в решении приоритетных исследовательских задач университета. Мы будем внимательно следить за успехами наших коллег и помогать им с продвижением полученных результатов как внутри Вышки, так и вне университета.

Конкурс 2024 года отличается от инициатив предыдущих лет единой рамкой: участники могут подать заявку на поддержку исследования по тематикам любого из пяти стратегических проектов Вышки:

  • «Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире»;
  • «Социальная политика устойчивого развития и инклюзивного экономического роста»;
  • «Национальный центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования»;
  • «ИИ-технологии для человека»;
  • «Устойчивый мозг: нейрокогнитивные технологии адаптации, обучения, развития и реабилитации человека в изменяющейся среде».

К рассмотрению принимаются заявки, в которых учтены следующие критерии:

  • не менее 75% исследователей, включая руководителя проекта, — студенты, аспиранты или сотрудники Вышки в возрасте до 35 лет;
  • проект реализуется в период с 1 мая по 15 ноября 2024 года;
  • проект вносит вклад в решение задач и достижение ожидаемых результатов одного из стратегических проектов НИУ ВШЭ;
  • по результатам проекта запланирована публикация не менее 1 статьи либо регистрация не менее 1 РИД (результата интеллектуальной деятельности).

Преимущество получат инициативы, направленные на коммерциализируемый прикладной результат, а также предусматривающие вовлечение внешних партнеров.

Успешное участие в конкурсе дает ряд преимуществ:

  • финансовая поддержка исследования на сумму до 1 миллиона рублей;
  • возможность сотрудничества с ведущими исследователями Вышки и индустриальными партнерами, а также последующей интеграции в стратегические проекты Вышки;
  • возможность участия в разработке инновационных технологий, цифровых решений и инструментов, направленных на решение наиболее актуальных и социально значимых проблем;
  • возможность дальнейшей коммерциализации результатов исследования при поддержке Центра коммерциализации разработок и трансфера технологий НИУ ВШЭ.

Конкурс пройдет в несколько этапов.

  1. Подача заявок: до 18 апреля 2024 года (включительно).
  2. Экспертиза и оглашение списка заявок, допущенных к очной защите: до 24 апреля 2024 года (включительно).
  3. Публичная защита заявок: 25–26 апреля 2024 года.
  4. Объявление результатов: 30 апреля 2024 года.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте конкурса и прикрепить необходимые документы. Шаблоны доступны по ссылке.

Вебинар, посвященный конкурсу, состоится 9 апреля 2024 года в 16:00 (мск). Зарегистрироваться можно по ссылке. Для участников конкурса также предусмотрены индивидуальные консультации. За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: strategy@hse.ru.

4 апреля

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