Старинный, многоподъездный, высокий: какие дома отремонтируют в ЗАО в этом году

В 2024 году в Западном административном округе (ЗАО) столицы приведут в порядок 242 дома по программе капитального ремонта жилого фонда. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Самое старое

Самое старое здание, которое вошло в программу капремонта в ЗАО, построено в 1936 году. Это шестиэтажный многоквартирный дом, возведенный по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Он находится в районе Дорогомилово напротив знаменитой Бородинской панорамы, по адресу: Кутузовский проезд, дом 4. Здание имеет простую форму, однако его фасады отличает сложная пластика с обилием декоративных элементов. Центр дома выше на один этаж, он украшен четырьмя ризалитами с пилястрами.

В ходе капремонта приведут в порядок фасад здания и входные группы, заменят окна. Стены расчистят от скопившихся загрязнений, отремонтируют кирпичную кладку, нанесут штукатурку. При необходимости восстановят архитектурные конструкции. Для окраски фасада выбран бежевый цвет и оттенок «темный блонд». Специалисты также отремонтируют венчающий карниз и балконы.

Самое длинное

Самое длинное строение на западе столицы среди тех, что ожидают капремонт в этом году, также находится в районе Дорогомилово. Оно расположено по адресу: Кутузовский проспект, дом 30 недалеко от театра «Мастерская Петра Фоменко». В доме 22 подъезда. Кроме того, у него самая большая площадь среди ремонтируемых в округе — почти 65 тысяч квадратных метров.

Здание в стиле советской неоклассики возвели в 1953 году по индивидуальному проекту. Оно имеет сложную форму и разную этажность (от семи до 11 этажей), а также внутренний двор. Угловые объемы дома украшают карнизы с модульонами и балюстрады.

Для восстановления здания разработали специальный проект, подобрали современные технологии и материалы. Специалисты отремонтируют фасад и крышу, заменят инженерные системы. Стены расчистят и промоют, в местах намокания нанесут антигрибковую защиту. После этого проведут гидрофобизацию для защиты от влияния осадков. Наружный и внутренний фасады выкрасят в оттенок «светло-желтая пшеница».

Кроме того, эксперты восстановят утраченные части архитектурных элементов: карнизов, пилястр с барельефами, пинаклей. С особым вниманием специалисты подойдут к колоннадам, расположенным на верхнем ярусе по углам дома. В порядок также приведут входные группы и балконы, обновят цветники на фасаде, отремонтируют крышу. Кровельное покрытие полностью заменят, проведут локальный капремонт стропильной системы. Чердачные помещения утеплят минераловатными плитами с высокой теплоизоляцией.

Одно из самых высоких

В программу капремонта также вошло здание на Кунцевской улице (дом 8, корпус 1). Это 17-этажный панельный дом простой формы с фасадами, облицованными керамической плиткой без декоративных элементов. Его возвели по типовому проекту в 1984 году.

Ремонтные здесь уже начались. Специалисты промывают и чистят стены от загрязнений, при необходимости чинят и меняют керамическую плитку на фасаде. Ее отличают такие оттенки, как «сигнальный белый» и «синий коэлин». В ходе работ цвет плитки обновят. Кроме того, во входных группах установят современные двери, а на балконах и лоджиях — новые экраны. Балконные плиты в доме уже обновлены, заменены окна.

Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья в мире. В нее включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. В них планируют отремонтировать более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов, а также заменить свыше 115 тысяч лифтов.

