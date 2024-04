СПбГАСУ был представлен на Всероссийском форуме студенческих строительных отрядов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Элиза Искужина

В Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете 29–30 марта состоялся Всероссийский форум студенческих строительных отрядов «БОЛЬШАЯ переСТРОЙКА».

Мероприятие объединило более 300 участников строительных отрядов из более чем 50 регионов России и партнёров в сфере трудоустройства для подготовки к летним трудовым проектам. Форум также стал площадкой для планирования строительного направления Российских студенческих отрядов в 2024 г.

«Российские студенческие отряды вступили в активную фазу подготовки к летнему трудовому сезону в 2024 году. Все желающие работать в составе студенческих отрядов проходят профессиональное обучение. Но работа в студенческом отряде – это не только возможность заработать, но и развитие своих личностных качеств, профессиональный рост, приобретение “мягких” навыков – всё, что ценится на современном рынке труда. Поэтому в течение года в отрядах – подготовительный период, когда все желающие студенты проходят профессиональное обучение, управленческие и психологические тренинги, мастер-классы. Мы комплексно подходим к подготовке будущих молодых кадров, чтобы, выходя на рынок труда, студенты чувствовали себя уверенней и могли погружаться в профессию, избегая лишнего стресса», – прокомментировал Михаил Киселёв, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодёжной политике, председатель правления Российских студенческих отрядов.

От СПбГАСУ в форуме приняла участие студентка строительного факультета Элиза Искужина – боец ССО «Польза». «Слёт был очень продуктивным: в течение двух дней проводилось интенсивное обучение по строительному профилю. Кроме того, организаторы устроили нам очень интересную экскурсию-квест по вечернему Нижнему Новгороду», – отметила Элиза.

Событие посетили руководители региональных штабов, участники XII Всероссийской школы подготовки командных составов штабов Всероссийских трудовых проектов и командиры строительных отрядов. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

