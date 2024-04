«Спартак» стал партнером ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

3 апреля Государственный университет управления и футбольный клуб «Спартак-Москва» заключили соглашение о сотрудничестве.

Встреча прошла на футбольном стадионе «Спартак». Ректорат ГУУ и представители Спартака обсудили направления сотрудничества и будущие проекты.

Ректор ГУУ Владимир Строев и исполнительный директор клуба Сергей Белых договорились о совместном проведении мероприятий по актуальной проблематике в сфере спорта, организации мастер-классов и презентаций представителями клуба для представителей ГУУ, а также организации практики и стажировок студентов университета в знаменитом футбольном клубе.

Кроме того, в рамках программы «Обучение служением» «Спартак» и ГУУ реализуют совместный социальный проект, направленный на формирование у школьников любви к спорту.

««Спартак» стал первым социальным партнёром нашего университета из футбольных клубов. И теперь мы вместе будем готовить социально-ответственных и любящих свою страну управленцев», — заметил проректор ГУУ Павел Павловский.

Напомним, что в 2023 году ГУУ вошел в число 20 пилотных вузов Москвы, которые реализуют программу «Обучение служением». С 1 сентября 2024 года программа будет внедряться по всей стране. Цель этого проекта в реализации компетенций через помощь людям. В его основе лежит важнейшее триединство: теоретическое обучение, практический опыт, становление гражданственности.

