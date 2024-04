Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В пространстве Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ эксперты столичного центра финансовой грамотности совместно с городским Департаментом финансов дадут полезные советы по управлению семейным бюджетом и защите сбережений от мошенников.

Так, Ольга Андреева расскажет, как правильно выстраивать оптимальную стратегию распределения средств, вести учет доходов и расходов, сохранять сбережения в непредвиденных ситуациях, а также экономить и приумножать семейный капитал. Она также научит находить идеальный баланс между привычным образом жизни и достижением семейных финансовых целей.

Мероприятие пройдет 5 апреля в 15:00 в павильоне № 75. Вход свободный.

Способы защиты личных финансов от злоумышленников, в арсенале которых регулярно появляются новые инструменты и схемы хищения денежных средств, разберет Максим Мургулец. Мошенники часто давят на эмоции, заставляют человека испытывать волнение и страх, спешить и совершать ошибки. Все это может привести к потере сбережений. Спикер научит сохранять бдительность. На примере конкретных кейсов он объяснит, что такое социальная инженерия и фишинг, а также как эффективно противостоять различным уловкам мошенников.

Гости встречи смогут закрепить новые знания, поучаствовав в викторине. Их будут ждать на двух лекциях, которые пройдут 11 и 16 апреля в павильоне № 75. Начало в 14:30, вход свободный.

До этого на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошел день финансовой грамотности, организованный Департаментом финансов Москвы, и день финансов, в котором также приняли участие столичные эксперты.

Повысить финансовую грамотность и узнать о городских проектах на эту тему можно на портале «Открытый бюджет города Москвы» и в телеграм-канале столичного Департамента финансов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI